Noch hält der Vorsprung des TTC Ketsch auf die Abstiegsplätze in der Tischtennis-Oberliga Frauen , weil die Konkurrenz auch nicht punktet. Trotzdem ist die Gefahr noch nicht gebannt. Die Ketscherinnen hoffen auf Besserung – und das im doppelten Sinne. Gesundheitlich waren bis auf Melanie Berger in den letzten Spielen alle teilweise schwer angeschlagen und es gab bisher nur zwei Punkte in der

...