Hoffen auf Konstanz

Die drei hiesigen Handball-Badenligisten wurden am letzten Spieltag mehr oder weniger gerupft, jedenfalls standen sie am Ende mit leeren Händen da. Jetzt sind sie darauf bedacht, möglichst schnell wieder zu punkten. Während die TSG Eintracht Plankstadt – gegen Heddesheim – und die HSG St. Leon/Reilingen – gegen Hardheim – dies vor heimischen Publikum absolvieren dürfen, fährt die HG Oftersheim/Schwetzingen II zur SG Stutensee/Weingarten nach Blankenloch (Sonntag, 18 Uhr).

„Dort werden wir natürlich unsere Chance suchen“, gibt sich HG-Coach Frederik Fehrenbach (Bild) zwar kämpferisch, verweist aber auch auf die ungewisse Aufstellung und die weiterhin ungenügende Trainingsauslastung.

Die SG Heddesheim hat sich im Kampf um Platz drei dem TSV Birkenau in eigener Halle geschlagen geben müssen. Umso mehr wird sie wohl darauf brennen, in Plankstadt verlorenes Terrain wieder gutzumachen. Gutzumachen hat aber auch die TSG Eintracht nach dem desolaten Auftritt in Hardheim einiges. Trainer Niels Eichhorn hofft, dass sein Team an die gezeigten Leistungen vom Match davor gegen die SG Leutershausen II anknüpfen kann.

Ähnliches ist auch im Sinne von Jonathan Winter, der als Interims-Coach immer noch St. Leon/Reilingen anführt. Ihm wäre es durchaus lieb, wenn seine Akteure endlich mal über mehrere Partien hintereinander eine stabile Leistung auf die Platte bringen würden. Jonathan Winter ist aber auch klar, dass Hardheim unangenehm zu bespielen ist, erscheint der TVH doch oftmals unberechenbar.

Erheblich sorgenfreier blicken da die beiden Verbandsliga-Vertreter unserer Region voraus. Spitzenreiter TV Eppelheim will sich bei der TG Eggenstein eines Verfolgers erwehren (Samstag, 18 Uhr), der HSV Hockenheim wird in Ispringen (Sonntag, 17 Uhr) versuchen, den Spitzenreiter nicht zu weit enteilen zu lassen. mj/Archivbild: Lenhardt

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.12.2019