Hoffnung auf elf Gesunde

Dennoch weiß Muth um die Stärke des Gegners: „Mit Patrick Rittmaier haben sie natürlich einen außergewöhnlichen Spieler. Außerdem haben sie sich gut verstärkt und sehr gute Qualität in ihren Reihen.“ Muth verlangt von seiner Mannschaft trotz der Personalsorgen, die drei Urlauber zusätzlich verschärfen, ein mutiges Auftreten. „Das ist ein Derby, in dem die Fetzen fliegen. Ich verlange Engagement von meiner Mannschaft“, so der 38-Jährige. Für den SC 08 Reilingen ist ohnehin noch eine Rechnung offen, denn in der Vorsaison gingen beide Spiele an die Rennstädter (2:1, 2:1).

Ihre Kreisliga-Premiere bestreitet die Spvgg 06 Ketsch II zu Hause gegen den Titelkandidaten SpVgg Wallstadt. Es ist das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften in einem Ligaspiel.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.08.2018