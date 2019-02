Hoffnung auf Überraschung

Der ersten Damenmannschaft der SG Ketsch/Brühl gelang es nicht, sich ein bisschen Luft am Tabellenende der Volleyball-Verbandsliga zu verschaffen. Sie verlor gehen die Mitkonkurrenten auf den Klassenerhalt, VSG Ettlingen/Rüppurr II, mit 1:3-Sätzen. Auch wenn immer mal wieder die Spielfreude und auch der Kampfgeist aufblitzten, waren die SGlerinnen nicht konsequent genug, um das Heft in die Hand zu nehmen. So bleibt die Hoffnung, dass sie in den kommenden Spielen gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte vielleicht noch einen Überraschungserfolg landen können.

Landesliga Damen

Gegen den Tabellenzweiten TSG HD Rohrbach II erwischten die Hockenheimer DJK-Damen einen prächtigen Start. „Ihr müsst sie mit euren Aufschlägen weghauen,“ lautete die Ansage von Trainerin Christine Kröger. Das Team setzte beim 25:14 die Anweisung klar um, doch Rohrbach reagierte mit geänderter Aufstellung und drehte den Spieß in den Folgesätzen um, als die DJKlerinnen zu viele Aufschlagfehler machten. 15:25, 14:25 und 13:25 standen am Ende für die 1:3-Satzniederlage. Mittelangreiferin Dominique Franz brachte es auf den Punkt: „Gegen die Gummiwand kam alles wieder zurück“.

Gegen die KuSG Leimen sollten wichtige Punkte gegen den Abstieg geholt werden um sich vom Tabellenende nach oben abzusetzen. Es war hart umkämpft: 28:26 für Leimen in Durchgang eins, 26:24 für die DJK im Satz zwei. Dann ein Zwischenspurt im Durchgang drei dank guten Aufschlägen von Corina Heil, Dominique Franz und Jennifer Centen mit 25:12. Der vierte Satz war eng, „Leute, machen wir den Sack jetzt zu,“ so Dominique Franz und es reichte zum 25:22 und 3:1-Sieg.

Bezirksklasse Damen

Die Damen II der SG Ketsch/Brühl verbuchten einen 3:1-Sieg in Ladenburg. Der erste Satz lief allerdings nicht so, wie es sich die Trainerinnen und Spielerinnen vorgestellt hatten und ging mit 25:21 an den Gegner. Im zweiten Satz hatten sich die SGlerinnen jedoch gefunden und entschieden den Satz mit 26:24 für sich. Auch der dritte Satz ging mit 25:23 knapp an die SG, obwohl sie zwischendurch mit fünf Punkten geführt hatten. Erst der vierte Satz wurde eindeutig gewonnen. Zum 25:14 Endstand trugen besonders Christina Ewerling, Nina Foltin und Janika Reuter mit ihren Aufschlagserien bei. ska

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.02.2019