Hohe Hürde für Frei Holz

Nachdem der Titel vorzeitig an den VKC Eppelheim vergeben ist, steht in der Sportkegler-Bundesliga der Abstiegskampf im Mittelpunkt. Und der ist hoch dramatisch. Nachdem der KSC Frammersbach bereits als erster Absteiger feststeht, sind auch die SG Mühlhausen und TuS Gerolsheim nur noch theoretisch zu retten. Acht Punkte Rückstand in fünf Spielen sind kaum aufzuholen. Platz 9 – das ist der Rang, den alle vermeiden möchten, denn er bedeutet die Relegationsspiele gegen die beiden Zweitliga-Zweiten.

Selbst der Tabellenfünfte TV Haibach (18:16-Punkte) ist noch nicht gesichert, danach führt Frei Holz Plankstadt ein punktgleiches Quartett (16:18) an. Neben der SG Ettlingen und dem SKC Monsheim gehört dazu auch BF Damm Aschaffenburg. Dort müssen die Plankstadter am Samstag um 11.45 Uhr antreten.

Eine ganz hohe Hürde, denn mit 6017 Kegeln spielt Aschaffenburg einen ähnlich starken Heimschnitt wie Plankstadt. Das Team wurde vor der Saison verjüngt, zuletzt kommen aber wieder vermehrt die „alten“ Kräfte Udo Frey, Horst Schlett und Hermann Heider zum Einsatz, um den Ligaverbleib zu schaffen. Für Plankstadt heißt es, den Schwung aus den letzten beiden Spielen mitzunehmen und druckvoll aufzutreten. „Wir müssen alle an unsere Leistungsgrenzen gehen und über 6000 spielen, dann haben wir eine Chance“, sagte Thomas Hörner, während Teamkollege Dennis Koch vor allem auf die Stimmung in der Mannschaft baut. „Wir glauben an uns und werden die Herausforderung konzentriert annehmen“, sagte er.