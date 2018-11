Hoher Sieg für DSKC

Mit viel Respekt war der DSKC Eppelheim ins Heimspiel gegen den KSC Frammersbach gegangen. "Schließlich hatten sie in Leimen über 2800 gespielt", so Eppelheims Martina Raab. Doch diesmal ließen die Gäste ihre Stärken vermissen, und der DSKC kam zu einem hohen 2812:2608-Erfolg. "Der war zu keiner Zeit gefährdet", freute sich Raab über den wichtigen Sieg. "In der Tabelle ist es so eng, da

...