Holger Weidenauer beschenkt sich selbst

Einen höchst wechselvollen Verlauf nahm die Partie der TTG EK Oftersheim in der Tischtennis-Verbandsliga der Männer beim TTV Ettlingen II. 0:3, 3:6, 9:7 – das waren die Stationen einer verrückten Partie.

Der Start der Oftersheimer misslang völlig. Alle drei Doppel zeigten keine Normalform und vergaben teilweise hohe Führungen. Christian Förster/Roman Frackenpohl lagen gegen Steven Yan/Christian Gerwig bereits 2:0 vorne, verloren aber noch 10:12 im fünften Satz. Auch Holger Weidenauer/Marc Adler unterlagen 2:3 (12:14) gegen Niklas Braun/Jonas Mannshardt. In den Einzeln lief es zunächst besser. Beim Stand von 3:3 schlug aber Ettlingen II wieder zurück und ging 6:3 in Führung. Auf das obere Paarkreuz der TTG war jedoch Verlass. Stefan Berlinghof und Holger Weidenauer holten gegen Alexander Kappler und Jan Ebentheuer-Barceló vier Punkte. Weidenauer machte sich an seinem 45. Geburtstag selbst ein tolles Geschenk. Im zweiten Durchgang war auch die Mitte ganz stark und Frackenpohl sorgte mit 3:2 (11:9) gegen Gerwig für die 8:2-Führung. Dabei lag der Oftersheimer im fünften Satz schon mit 5:9 zurück. Jürgen Reinhardt war außer Form und verlor auch sein zweites Einzel. So ging es ins Schlussdoppel, wo Weidenauer/Adler mit 4:11, 11:6, 11:7 und 12:10 gegen Kappler/Ebentheuer/Barceló den 9:7-Sieg nach dreieinhalb Stunden perfekt machten.

Das Spitzenspiel der Verbandsklasse Nord endete mit einem 2:9-Debakel des TTC Ketsch II gegen den VfB Mosbach-Waldstadt. Im Doppel gelang gegen die „Legionärstruppe“ mit fünf ausländischen Akteuren kein einziger Satzgewinn. In den Einzeln zeigte Boris Pastler einmal mehr seine starke Form. Er schlug im Spitzeneinzel Imrich Drabik 3:1, gegen Michal Dandar gab er sich erst im fünften Satz mit 10:12 geschlagen. Den zweiten Punkt holte Lukas Romberg mit 3:1 gegen Adam Dziadkowiec. In die Nähe eines Sieges kam noch Tim Schütze beim 2:3 (6:11) gegen Daniel Richter.

Spannender als erwartet

Die TTG EK Oftersheim II ist nach der 6:9-Niederlage bei BJC Buchen aus der Verbandsklasse Nord abgestiegen. Die Partie verlief spannender als erwartet, denn Oftersheim musste mit dreifachem Ersatz antreten. Im Doppel und im oberen Paarkreuz gelang nur ein Punkt, in starker Form war Arnd von Conrady bei seinen 3:1-Siegen gegen Thomas Frick und Eugen Albrecht. Im Spitzeneinzel verlor Michael Keller 2:3 (6:11) gegen Felix Joch. Florian Schuhmacher vermochte eine 2:0-Satzführung gegen Albrecht nicht zu halten und verlor unglücklich 13:15 im fünften Durchgang.

