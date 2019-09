„HP“ mit Gips und Krücken im Einsatz

Beim VfL Günzburg sitzt mit Hans-Peter Beer, den alle nur „HP“ rufen, ein alter Bekannter als Physiotherapeut mit auf der Bank. Er ist fast allen aktuellen und ehemaligen Jugendspielern und -trainern der HG ein Begriff. Denn „HP“ ist Vorsitzender der TG Biberach und Chef des Internationalen Biberacher Handballturniers, kurz IBOT, dass die Oftersheim/Schwetzinger Mannschaften alljährlich zur Vorbereitung auf die Qualifikation nutzen. Doch Beer unterstützt nicht nur Günzburg, sondern auch den VfL Potsdam auf der Bank, so in der Vorwoche beim Füchse-Turnier in Berlin. Genau dabei, eben gegen ein HG-Team, riss er sich die Achillessehne, musste operiert werden, wurde Sonntagmorgen entlassen und war Nachmittag mit Gips und auf Krücken wieder im Einsatz. mj

