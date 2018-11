HSG II tut sich nur kurz etwas schwer

Als Favoriten waren die Verbandsliga-Handballerinnen der HSG St. Leon/Reilingen II bei Mitaufsteiger TG Eggenstein angetreten. Und letztlich trugen sie beim 21:16 (11:7) einen Start-Ziel-Sieg davon, der allerdings in manchen Phasen beinahe in Gefahr geriet, aber eben nur beinahe.

Denn obwohl das Konto der TGE zwei Pluspunkte aufweist, warnte Trainer Wolfgang Koch seine Mannschaft eindringlich. Auch, weil sich herausgestellt hatte, dass die Verletzung von Maike Heger schlimmer als zuerst angenommen ist, so dass der Rückraum in einer ungewohnten Konstellation auflief. Das frühe 3:0 lieferte Sicherheit. Allerdings folgten solch klaren Vorsprüngen wie nach dem 13:7 oder 17:14 ständig kleine Einbrüche (6:4, 16:14, 17:16). Aber gegen Ende behielt der Gast den kühleren Kopf und nahm den Erfolg mit, auch weil man in dieser Phase einen Strafwurf inklusive Nachwurf parierte.

HSG: Heinzmann, Eichhorn; Gierse, Pfisterer (3/1), Pavic (4/2), Magnus (1), Selbitschka (2), Merk, Ernst (7), Wacker (3), Merten (1), Unser. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 14.11.2018