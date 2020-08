HSG krönt intensiven Trainingstag mit Remis

Einen intensiven Trainingstag im Harres in St. Leon absolvierten die Badenliga-Handballer der HSG St. Leon/Reilingen. Bereits morgens traf man sich zu einer zweistündigen Trainingseinheit, bei der vor allem technische Fertigkeiten im Vordergrund standen. Auch gezielt vorbereitete Torwürfe standen auf dem Programm.

Nach einer Mittagspause rückten die taktischen Mittel in den Vordergrund. Verschiedene Angriffsvarianten wurden ausprobiert und im Defensivbereich das Zusammenspiel und Verständnis untereinander durch Formationen verbessert. Insgesamt waren die Trainer mit den taktischen Einheiten sehr zufrieden, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Schlechte Chancenverwertung

Anschließend wurde ein Testspiel gegen die SG Nußloch ausgetragen. Die SGN operierte mit einer kompakten 6:0-Abwehrformation, gegen die sich die HSG-Offensive anfangs schwertat. Zwar versuchte man, mit technisch sauberem und gut aufgebautem Spiel die Abwehr des Gegners auszuhebeln, doch fehlte oftmals der Druck aus dem Rückraum. Mit Offensivvariationen schaffte es die HSG zunehmend besser, sich Lücken in der gegnerischen Abwehr zu erspielen. Einzig die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig.

Nußloch gefiel ebenfalls durch technisch sauberes und flottes Spiel. Vor allem über den wurfstarken Rückraum war der Gast erfolgreich. Phasenweise agierte die HSG-Defensive zu passiv und ließ große Lücken, die von der SG konsequent genutzt wurden. Das Spiel blieb ausgeglichen, weil sich die HSG in der Offensive als lauf- und spielfreudig zeigte, aber auch oft von der sehr kompakten Defensive der SGN aufgehalten wurde. Auf der anderen Seite zeigte die HSG-Defensive mit ihrer teilweise offensiven Art, dass sie in der Lage ist, auch einen starken Rückraum in Schach zu halten. Zur Halbzeit stand es 13:12 für die HSG.

Angriffswelle mit einfachen Toren

Nach dem Seitenwechsel erwischte die SGN den besseren Start. Die Defensive der HSG agierte zu passiv. Den Gästen gelangen zwei schnelle Treffer, wobei sie mit ihrer kompakten Defensive die HSG-Angriffe relativ einfach unterbinden konnten. Erst nach einem Überzahlspiel kam man zum Ausgleich und zur 15:14- Führung. Gestützt auf eine kompakte Abwehr kam man auch durch Tempogegenstöße und eine zweite Angriffswelle zu einfachen Toren, war eine 19:16-Führung für die HSG bedeutete. Doch Nußloch ließ nicht locker, kam aus seinem Tief heraus, spielte nun wieder zielstrebiger und stellte den Gleichstand (20:20) her. Zwar legte die HSG nochmals zwei Treffer vor, doch am Ende blieb es bei einem gerechten 26:26-Unentschieden.

Bei der HSG war man mit dem Umsetzen der taktischen Vorgaben zufrieden, auch das technisch saubere Spiel gefiel. Ein insgesamt erfolgreicher Trainingstag, lautete die Bilanz der Mannschaft. krau

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 01.09.2020