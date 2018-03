Anzeige

Mit einer 26:32-Niederlage kehrte Handball-Badenligist HSG St. Leon/Reilingen vom Auswärtsspiel beim HC Neunbürg zurück. Nach einem furiosen Auftakt der HSG, der viel Positives erhoffen ließ, war es am Ende der HCN der verdientermaßen die Punkte bei sich behielt.

Das HSG-Team zeigte sich taktisch gut aufgestellt gegen das Offensivspiel der Gastgeber und verblüffte anfangs den Gegner durch eine sehr konzentrierte Leistung. Vor allem die Defensive wirkte sehr beweglich und stellte einen äußerst aktiven und kompakten Abwehrverbund. Aufmerksam unterband man sehr effektiv das Angriffsspiel des HC und wirkte keinesfalls wie eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel. Auch das Umschaltspiel funktionierte vorzüglich. Offensichtlich waren die Gastgeber einigermaßen überrascht ob der starken Anfangsphase der HSG. Über weite Strecken der ersten Hälfte war die HSG ihrem Gegner zumindest ebenbürtig. Allerdings konnte das Gästeteam dieses Leistungslevel nicht konstant halten. Zu gravierend waren die sehr guten und die schwachen Phasen im Verlauf der Partie.

Großes Manko bei der HSG waren wiederum die Anhäufung der technischen Fehler und die oft unüberlegten, unplatzierten Torwürfe, was der HC konsequent ausnutzte. Das Trainerduo Körner/Rausch meinte auch: „Wir haben gut angefangen und dem Gegner Probleme bereitet. Leider hatten wir vor allem in der zweiten Halbzeit zu viele technische Fehler und Fehlwürfe, was vom Gegner gnadenlos bestraft wurde. Immer, wenn wir die Chancen hatten, näher dran zu kommen, haben wir unkonzentriert gespielt.“ Hier zeigten sich die Gastgeber wesentlich effektiver, spielten sie doch über weite Strecken einen technisch sauberen Handball und waren auch beim Ausnutzen der Chancen wesentlich wirkungsvoller. Zwar blieb die HSG immer wieder in auf Reichweite, doch fehlte oftmals die Variabilität und Präzision, um entscheidende Impulse zu setzen. Es war vor allem im zweiten Abschnitt stets der HC, der dem Spiel den Stempel aufdrückte.