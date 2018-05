HSG mit nur wenigen Fehlern

Anzeige

Auch in der Defensive gefiel das HSG-Team durch eine bewegliche und sehr kompakte Abwehr, machte vorzüglich die Räume eng, hatte auch das Spiel an den Kreis voll im Griff und nahm somit den Kraichgauern eine wichtige Waffe. In Zusammenarbeit mit dem glänzend aufgelegten Torhütergespann Simon Gabrys und Maximilian Jacobs bot der HSG-Deckungsverband eine tadellose Vorstellung, was sich auch in den nur 20 Gegentoren widerspiegelt. Überhaupt überzeugte St. Leon/Reilingen wieder durch eine ausgezeichnete Mannschaftsleistung, die mit ein Garant für den Sieg war, der sich nach dem Seitenwechsel über 13:16 und 18:22 bald abzeichnete.

HSG: Gabrys, Jacobs; Lechner (1), Rausch (6), Bujdos (1), Becker, Menger (3), Frank, Scholl (5), Decker (5/2), Krepper (3), Schmitt (1). krau

