HSG mit Rumpftruppe zu Siegen

Seit Anfang Juli bereitet sich das Badenliga-Team der HSG St. Leon/Reilingen auf die Saison 19/20 vor. Recht schweißtreibende Trainingseinheiten auf dem Sportplatz, wo die läuferischen und konditionellen Voraussetzungen geschaffen werden, standen in den ersten Wochen an. Daneben wurde in intensiven Trainingsabenden an der Athletik gearbeitet.

Der doch recht kleine Kader, der momentan zur Verfügung steht, soll noch durch einige Talente aus den eigenen Reihen aufgefüllt werden. Außerdem stehen noch Gespräche mit eventuellen Verstärkungen an. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut und Engagement und Trainingsfleiß stimmen. Inzwischen wurden auch zwei Testspiele absolviert.

Im ersten Treffen gegen den TV Bammental musste die HSG mit einer Rumpftruppe antreten, hatte sie doch nur sieben Feldspieler zur Verfügung. Es entwickelte sich ein munteres Spielchen, bei dem das HSG-Team langsam aus den Startlöchern kam. Einige gelungene Kombinationen hielten das Spiel ausgeglichen. Die Torhüter seitens der HSG steigerten sich mit dem etwas kompakteren Abwehrverbund und zur Pause stand es 14:14. In der zweiten Hälfte zeigte sich ein aufmerksameres und konzentrierteres HSG-Team. Die Verständigung im Defensivbereich klappte besser und die Angriffe der Gäste wurden konsequenter unterbunden. Auch in der Offensive ging’s dynamischer und effektiver zu und vor allem das Umschalten von Defensive auf Offensive wurde optimiert. Am Ende sprang ein 28:25-Erfolg heraus.

Sehr bewegliche Defensive

Die zweite Begegnung gegen die SG Nußloch II war für das HSG-Team eine ganz andere Herausforderung. Während man im vorhergehenden Spiel auf eine recht laufstarke Mannschaft getroffen war, präsentierte sich nun ein Gegner, der über einen wurfstarken Rückraum verfügte und eine sehr bewegliche 6:0-Defensive stellte. Dementsprechend schwer tat sich das HSG-Team in der Offensive. Beim 3:7 nahm Trainer Körner eine Auszeit. Das HSG-Team gab sich danach bedeutend konzentrierter – Pausenstand 13:13. Im zweiten Spielabschnitt stellte sich das HSG-Team besser auf den Gegner ein, wurde in der Defensive wesentlich aggressiver und unterband die Offensivbemühungen. Am Ende gelang ein 26:24-Sieg.

Den beiden Spielen darf man allerdings keine allzu große Aussagekraft zumessen, da nur ein Rumpfteam antrat. Weitere Aufschlüsse werden die folgenden Testspiele geben, heißt es aus den Vereinsreihen. krau

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 24.07.2019