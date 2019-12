HSG mit verdientem Erfolg

Zu einem letztendlich klaren 27:23- Auswärtssieg kamen die Badenliga-Handballer der HSG St. Leon/Reilingen. Mit diesem Erfolg bei der bis dato in der Tabelle vor der HSG rangierenden SG Pforzheim/Eutingen II überholte sie diese nicht nur, sondern kletterte gleich drei Plätze in der Tabelle nach oben und fand Anschluss ans Mittelfeld.

Nach der erfolgreichen Partie gegen Plankstadt zeigte das HSG-Team weiter aufsteigende Form und demonstrierte dies vor allem im zweiten Durchgang. Trainer Jonathan Winter hatte vor dem Spiel angekündigt: „Wir wollen heute nachlegen und an die Leistung gegen Plankstadt anknüpfen.“ Mehrere Faktoren spielten bei der HSG für diesen Sieg eine Rolle. Da ist zum einen die auch in diesem Spiel recht kompakte Defensive inklusive des wiederum glänzend aufgelegten Torhüters Max Winter zu nennen. Vor allem in den letzten 20 Minuten erwies sich die Abwehr der HSG als reines Bollwerk, stand sehr kompakt, war beweglich, agierte aktiv und ließ nur noch fünf Treffer zu. Zum anderen sorgten individuelle Stärken der HSG stets für erfolgreiche Abschlüsse. So düpierte der quirlige Janosch Menger des Öfteren die Abwehr der Gastgeber, der treffsichere Christian Decker setzte Akzente durch sein schnelles Umschaltspiel und der agile Andreas Rausch gefiel durch sein effektives Eins-gegen-eins-Spiel.

Geschlossene Teamleistung

Über allem stand aber die wieder hervorragende Mannschaftsleistung, denn sowohl im Angriff als auch in der Abwehr klappte das Zusammenspiel weitestgehend sehr effizient. Zu keinem Zeitpunkt hatte das Team einen Durchhänger und ließ sich auch durch zwischenzeitliche Rückstände nicht aus dem Konzept bringen. Zwar mussten die Gästeakteure vor allem im ersten Durchgang mehrmals einem Rückstand hinterherlaufen, doch sie behielten stets die Übersicht. Konstruktiv wurden die Angriffe aufgebaut, einziges Manko war das Auslassen mehrerer klarer Torchancen. Dies sollte im zweiten Spielabschnitt besser werden. Die Chancenverwertung war hier deutlich effizienter, die Torwürfe waren platzierter und konzentrierter. Als Prunkstück erwies sich aber die sehr aufmerksame Defensive der HSG. Und obwohl die SG über einen recht wurfstarken Rückraum verfügte, verpuffte die Stärke mehr und mehr gegen die sehr konzentriert wirkende HSG-Defensive und die zunehmend konsternierten Gastgeber waren letztlich auf der Verliererstraße gegen ein vor allem über weite Strecken im zweiten Durchgang dominantes HSG-Team.

Trainer Winter war zufrieden: „Heute hat die Mannschaft etwas gebraucht, bis sie ins Spiel fand. Spielentscheidend war die starke zweite Halbzeit. Das Zusammenspiel zwischen Torwart und Abwehr war hervorragend. Wir haben auch im Angriff clever agiert und verdient gewonnen.“

HSG: Winter, Jacobs; O. Schmitt, Antl, Kief, Hühn (3), Bahr (2), Benetti (1), Manke 1, Bujdos, Decker (7/1), Rausch (5), Menger (8), L. Schmitt. krau

