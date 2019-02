HSG patzt gegen Viertletzten

Mit 25:27 (15:19) unterlagen die Handballerinnen der HSG St. Leon/Reilingen II vor heimischer Kulisse der SG Walldorf. Doch die Chancen auf den Titel der Verbandsliga bleiben davon unberührt. Denn gleichzeitig unterlag auch Mit-Spitzenreiter TV Dielheim (ebenfalls zuhause) der TS Mühlburg 28:32. Das Kopf-an-Kopf-Duell an der Spitze geht also weiter, könnte sich aber zu einem Dreikampf entwickeln, denn der HC Vogelstang hat sich nun auf zwei Zähler Abstand herangekämpft und spielt noch gegen Dielheim.

Die HSG war sich der in der Rückrunde zugenommenen Stärke seiner Gäste bewusst, aber es fehlte die gewohnte Sicherheit in der Deckung. So dauerte es bis zum 19:19 (36.), ehe der erste Gleichstand (nach 0:2, 4:8, 8:14) auf der Tafel lesbar war. St. Leon/Reilingen agierte zwar besonnen, aber Walldorf war in seinen Abschlüssen effektiver (19:22). Nach dem 25:25 folgten über fünf torlose Minuten, während der Gast die finalen Nadelstiche setzte. Die Fehlerzahl der HSG war einfach zu hoch. Und 27 Gegentreffer liegen weit über dem, was St. Leon/Reilingens Abwehr sonst zu verkraften hatte. Der Schnitt lag zuvor bei 20 Gegentoren.

HSG: Heinzmann; Eichhorn; Gierse (2), Ruder (5/2), Pavic (1), Merten (1), Selbitschka (4), Merk (1), Ernst, Strifler (5), Magnus, Schneider (2), Wacker (5), Alberring. mj

