HSG regelt die Abstiegsfrage im Alleingang

Der hochkonzentrierte Hausherr legte mit 6:2 einen Traumstart hin, kam zwischen dem 6:6 und 10:10 nur leicht in Probleme, weil es seine Deckung nicht verstand, das einfache, aber effiziente Offensivspiel der Gäste konsequent zu stören. Erst mit einer taktischen Umstellung in der Abwehr bekam er das Spiel besser in Griff. Mit guten Kreuzbewegungen, klugem Einsetzen der Außenspieler und auch Tempogegenstößen zeigte sich die spielerische Überlegenheit des HSG-Teams, die dann bis zum Ende anhalten sollte (19:13, 26:19), auch wenn sich Eggenstein nie aufgab. Mit Standing Ovations feierten in der letzten Minute die zahlreichen St. Leon/Reilinger Anhänger ihr Team.

TGE-Coach Gerrit Kirsch erkannte an: „Glückwunsch an die HSG. Der Sieg war verdient. St. Leon/Reilingen war uns deutlich überlegen. Mit seinem starken Torwart, dem variablen Rückraum waren sie einfach besser.“

HSG: Gabrys, Jacobs; Bujdos, Rausch, Krepper (4), Schmitt (4), Becker, Frank (1), Lechner, Kikillus (4), Manke (2), Decker (8/5), Menger (5), Scholl (6).

HSV-Niederlage unbedeutend

Nach der HSG-Vorstellung fiel die HSV-Niederlage nicht mehr sonderlich ins Gewicht. Das machte den Ausgang der Begegnung zwar erträglicher, aber nicht gerade weniger ärgerlich. Denn die Hockenheimer wollten sich noch einmal von ihrer besten Seite zeigen – was derart dezimiert nur bedingt gelingen sollte. Letztendlich überwog die Freude, nächste Runde weiterhin der Badenliga anzugehören.

„Natürlich sind wir alle hier zuallererst froh, dass der Ligaverbleib unwiderruflich feststeht. Trotzdem haben wir uns heute mehr vorgenommen gehabt. Das war zu wenig. Leider stoßen wir langsam mit den ganzen Verletzten schon an unsere Grenzen“, meinte Trainer Admir Kalabic.

Sein Team war früh – bei vierminütiger Unterzahl – dank Robbie Sowdens Paraden nur leicht ins Hintertreffen geraten (1:3). Doch mit zunehmender Spieldauer lief der Motor der Gäste richtig warm. Insgesamt tat sich der Gastgeber offensiv recht schwer und hatte auch im zweiten Durchgang nicht mehr viel zuzulegen. Neben den personellen Problemen war dies auch der Disqualifikation von Felix Gubernatis nach seiner dritten Zeitstrafe geschuldet. Es fehlten allmählich die Alternativen auf der Bank.

Vor der Partie waren Marius Meyer (HG Oftersheim/Schwetzingen II), Björn Skade (SG Heddesheim), David Rojban (Pause), Pascal Lang und Simon Gans (Laufbahnende) verabschiedet worden.

HSV Hockenheim: Sowden, Rojban; Gans (7), Hoffmann (1), Haasis (1), F. Gubernatis, Skade, Ziegler (1), Meyer (6/3, Diehm (3), H. Gubernatis (1). zg/sz

