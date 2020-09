HSG St. Leon/Reilingen startet mit Remis

Mit einem 22:22 (11:11)-Unentschieden gegen den TV Friedrichsfeld startete die HSG St. Leon/Reilingen in die neue Saison der Handball-Badenliga. Zwar hatte Friedrichsfeld Mitte der zweiten Hälfte beim 18:14 alle Trümpfe in der Hand, doch die HSG kam wieder zurück, führte 90 Sekunden vor Schluss 22:21 und hatte nach dem 22:22-Ausgleich den letzten Wurf, sie scheiterten aber am TVF-Keeper Luca Schmitt. Bester Torschütze bei den seit dieser Saison von Martin Schnetz trainierten Gastgebern war Rückraumspieler Felix Scholl (8). Die genaue Aufstellung und die Torschützen waren durch einen Fehler im Ergebnisportal nicht zu ermitteln. Das Bild zeigt Janosch Menger, der hier zum 3:3 trifft. sz/Bild: Lenhardt

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.09.2020