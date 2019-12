HSG triumphiert im Nachbarschaftsduell

Wer von den zahlreichen Zuschauern – wie angekündigt – ein spannendes Oberliga-Derby zwischen der HSG St. Leon/Reilingen und der SG Heidelsheim/Helmsheim erwartet hatte, wurde durch ein eher langweiliges, einseitiges Spiel enttäuscht, da die Bruchsaler Handballerinnen der Überlegenheit des Gastgebers nicht viel entgegenzusetzen hatten und klar mit 30:21 (17:11) abgefertigt wurden.

Das ist auch der Abwesenheit von drei Rückraum-Leistungsträgerinnen der SG und – wie HSG-Trainer Sascha Kuhn bestätigt – der soliden 6:0-Abwehrleistung und Torhüterin Clara Bohneberg zu verdanken. Nur 21 Gegentore sprächen dafür.

Die HSG begann konzentriert und führte bereits in der achten Minute 5:0. Geschickt wurden Angreiferinnen auf unterschiedlichen Postionen freigespielt, dem wusste auch die sehr offensive 5:1-Abwehr der SG, unter ihren Trainern Theresa Köhler und nun auch Maurice Föhner (zuvor HB Ludwigsburg), nichts entgegenzusetzen. Danach folgte bis zur Halbzeit ein eher ausgeglichener Spielverlauf, in dem bei Heidelsheim/Helmsheim Torschützenkönigin Selina Röh vor allem im Zusammenspiel mit der Kreisläuferin nie wirklich in den Griff zu bekommen war. Dennoch ging das Kuhn-Team mit einem beruhigendem Vorsprung in die Pause.

Viele Tempogegenstöße

Die zweite Hälfte bestand fast nur noch aus Tempogegenstößen der HSG, die mit einem weiteren Fünf-Tore-Lauf die Differenz auf zehn Treffer aufstockte. Wenn alle Bälle angekommen und im Tor gewesen wären, hätte es vermutlich noch deutlicher ausgehen können. Dennoch war Kuhn dadurch in der Lage, allen Spielerinnen Einsatzzeiten zu geben und das letzte Vorrunden- und Heimspiel vor der Winterpause entspannt zu genießen.

Im Angriff glänzte Annika Rimpf mit zwölf Toren, sowohl im Eins-gegen-eins als auch im Konter und vom Siebenmeterpunkt, wie auch Samira Schulz mit sechs Treffern in der ersten Halbzeit. Allerdings steht nächste Woche bereits das erste Rückrundenspiel gegen Spitzenreiter Göppingen bevor, aber Kuhn ist überzeugt, dass sich seine Schützlinge mit einer ähnlichen Leistung auch dort nicht verstecken müssen.

HSG: Bohnerberg, Weiß, Gottselig (2), Nussbaumer (1), Holzer, Laier (2), Pahl (3), Heck (2), Kerle, Schilling, Schulz (6), Lederer (1), Richter (1), Rimpf (12/2). ml

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 17.12.2019