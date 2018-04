Anzeige

„Wenn du oben stehst, gewinnst du solche Spiele, wenn du unten stehst, verlierst du sie.“ Dieser Ausspruch trifft voll auf die äußerst unglückliche und unverdiente 24:25 (15:15)-Niederlage der HSG St. Leon/Reilingen gegen Handball-Badenliga-Tabellenführer SG Heddesheim zu.

Gegen den keineswegs überzeugenden, teilweise ideenlosen Favoriten zeigte das HSG-Team sowohl in spielerischer als vor allem auch in kämpferischer Hinsicht eine vollkommen ebenbürtige Leistung. Der Lohn hierfür blieb dem sehr engagiert aufspielenden Team allerdings verwehrt, als es in der dramatischen Schlussphase dreimal den Ausgleich oder sogar den Sieg vor Augen hatte, aber diese letzten Chancen nicht konsequent nutzte.

Von Abwehr dominiert

Schon in der Anfangsphase agierte sie sehr konzentriert und wirkte vor allem in der Defensive sehr beweglich und aufmerksam. Mit ihrer 5:1-Variante wurde versucht, den Rückraum der Gäste frühzeitig zu stören und deren Angriffsspiel zu unterbinden. Die SG wartete ebenfalls mit einer taktischen Variante im Defensivbereich auf, als sie mit einer offensiven 4:2-Formation vor allem den linken Rückraum der HSG etwas aus dem Spiel nehmen wollte.