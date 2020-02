HSG will die Rote Laterne loswerden

Von den Handball-Mannschaften, die aus unserem Verbreitungsgebiet auf badischer Ebene am Wochenende auf Punktehatz sind, tritt nur die HG Oftersheim/Schwetzingen II in eigener Halle an. Der Rest ist wie auch die Bundesliga-A-Jugend der HG auswärts aktiv. Die HG erwartet dabei mit der SG Heddesheim einen vormaligen Badenliga-Meisterschaftskandidaten und steht vermutlich vor größeren Problemen. „Ich weiß wirklich nicht, wer spielen wird“, lässt sich Trainer Frederik Fehrenbach nicht tiefer in die Karten blicken. Denn quasi zeitgleich soll am Sonntag die A-Jugend beim VfL Günzburg auflaufen (17 Uhr). Da die Jungs zum einen noch eine theoretische Chance auf Rang zwei in der Südstaffel der Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) haben, zum anderen aber teilweise integraler Bestandteil des „Perspektivteams“ sind, stehen die Trainer vor einem Dilemma.

Die JBLH-Partie beim Schlusslicht Günzburg war ursprünglich von den bayrischen Schwaben auf den 29. März terminiert worden. Zunächst ist aber bei der spielleitenden Stelle beim Deutschen Handballbund niemandem aufgefallen, dass zu diesem Zeitpunkt die eigentliche Runde vorbei ist und schon die Entscheidungsspiele anstehen. Bei der notwendigen Verlegung war nun kein anderer Zeitpunkt mehr frei.

Sorgenfalten auf der Stirn haben sicherlich auch die Verantwortlichen der HSG St. Leon/Reilingen, zieren sie doch weiterhin den letzten Tabellenplatz. Und nun beim TV Friedrichsfeld (Sonntag, 17 Uhr) hängen die Trauben sehr hoch. Erst einmal, gegen Spitzenreiter Birkenau, verlor der TVF in seiner harzfreien Halle. Vorab aufgeben will sich das HSG-Team aber noch nicht. Schließlich hat St. Leon/Reilingen in der Hinrunde Friedrichsfeld deutlich bezwungen. Um solch ein Ergebnis zu wiederholen, sollten aber die zuletzt aufgetretenen Defizite im Defensivbereich und die eklatante Abschlussschwäche behoben worden sein.

Einfacher erscheint da die Aufgabe der TSG Eintracht Plankstadt beim TV Knielingen (17.30 Uhr), der zuletzt etwas schwächelte, ursprünglich aber einmal zu den Titelfavoriten zählte. Die Karlsruher leisteten sich zuletzt vier, teilweise recht drastische Niederlagen in Serie, stehen zwar noch auf dem dritten Rang, sind aber, was die Meisterschaftsfrage angeht weit abgeschlagen und haben nur noch drei Zähler Vorsprung auf ihren Gast Plankstadt.

Mit solchen Problemen müssen sich in der Verbandsliga der TV Eppelheim und der HSV Hockenheim nicht beschäftigen. Im Gleichschritt kämpfen sie um die Tabellenführung, die punktgleich noch die Eppelheimer für sich in Anspruch nehmen dürfen. Jetzt muss sich der TVE bei Verfolger TSV Wieblingen beweisen (Samstag, 19 Uhr). Wieblingens Konto weist nur einen Punkt weniger auf als jenes des Führungsduos und dieser resultiert aus einem Abzug wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls. Hockenheim ist beim Drittletzten TSV Handschuhsheim in fast unmittelbarer Wieblinger Nachbarschaft eine Stunde später definitiv in der Favoritenrolle. mj

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.02.2020