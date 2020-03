HSG will TV-Schwächephase ausnutzen

Während sich die TSG Eintracht Plankstadt weiterhin relativ ungestört Richtung Verfolgerfeld der Badenliga-Spitzengruppe annähert, steckt die HG Oftersheim/Schwetzingen II trotz der letzten vereinzelten Erfolgserlebnisse noch mit im Abstiegskampf. Allerdings geht es ihr minimal besser als der HSG St. Leon/Reilingen, die die Rote Laterne nicht los wird.

Dass dies ihr nun an diesem Spieltag gelingen könnte, schien vor einiger Zeit noch unwahrscheinlich gegen einen Gast vom Kaliber eines TV Knieligen. Doch dann leistete sich der ehemalige Spitzenreiter eine ziemliche Schwächephase, die er auch zuletzt gegen Plankstadt nicht zu beenden wusste. Somit glimmt bei der HSG doch ein gewisser Hoffnungsschimmer, will sie die Krise Knielingens zu ihrem Vorteil nutzen. Dabei sollte bei St. Leon/Reilingen eine andere, bessere Einstellung an den Tag gelegt werden, wird von Funktionärsseite gefordert. Allerdings hat der direkte Kontrahent SG Leutershausen II ebenfalls Heimrecht – und zwar gegen den TV Friedrichsfeld, der auswärts noch nicht einen Punkt geholt hat.

Schweres Spiel bei Seriensiegern

In der Fremde hat die HG da schon etwas mehr geleistet, würde dies nun auch gerne in Viernheim wiederholen (Samstag, 19.30 Uhr). Aber die Hessen können auf eine Serie von fünf Siegen zurückblicken. Die HG-Mannschaft wird dazu im Vergleich zur Vorwoche wieder komplett umgekrempelt. Die A-Jugend steht dafür diesmal zur Verfügung und muss teilweise die Ausfälle in der Stammformation ersetzen und das Team ergänzen. Andere zuletzt eingesetzte Akteure stehen wegen des Drittliga-Derbys der „Ersten“ in Großsachsen nicht zur Verfügung.

Relativ entspannt kann Plankstadt dem Duell mit der SG Stutensee/Weingarten entgegenblicken, gestützt auf seine in Knielingen demonstrierte Abwehrstärke. Doch die SG kommt mit mächtig Aufschwung, hat Spitzenreiter Birkenau gerade die erste Niederlage seit Mitte Oktober und 13 Spielen zugefügt. Die TSG Eintracht hat sich allerdings zuhause erst einmal beugen müssen, eben dem Tabellenführer aus dem Odenwald.

In der Verbandsliga will der HSV Hockenheim gegen den TSV Wieblingen zum einen Revanche für die Niederlage aus der Vorrunde nehmen und damit gleichzeitig den Kontakt zum neuen Führungsduo TV Eppelheim und TSV Rot behalten. Spitzenreiter TVE würde gerne seine kämpferische Leistung von Wieblingen kompensieren, um auch nach dem Match gegen die HSG Walzbachtal unangefochten vorne zu stehen. mj

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.03.2020