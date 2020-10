HSG zelebriert Derbysieg gegen Ketsch

Als letzte Handballmannschaften überhaupt starteten an diesem Wochenende die Drittliga-Frauen in die Runde. In der Süd-West-Staffel traf am Sonntag im Harres der Aufsteiger HSG St.-Leon/Reilingen auf die drittligaerfahrene Bundesliga-Reserve der Kurpfalz-Bären, die ihrer Favoritenrolle beim 28:18 (13:8) in keiner Weise gerecht wurden.

Die HSG – verstärkt durch 240 Zuschauer, die im Harres zugelassen waren, und somit vor ungewohnt großer Kulisse – zeigte ab der ersten Zwei-Tore-Führung in der 8. Minute bis zu einem 14-Tore-Vorsprung (53.) konsequent mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, dass sich die fast sechsmonatige, intensive Vorbereitung für das Drittliga-Debüt gelohnt hat. Trainer Sascha Kuhn konnte dadurch allen seinen Mädels Einsatzzeiten geben und nahezu jede trug sich in die Torschützenliste ein.

Sowohl die fast unüberwindbare Wand der 6:0-Abwehr, die Torhüterleistung als auch Spielwitz und Schnelligkeit im Angriff ließen ihn schließlich auch zufrieden auf den Saisonstart blicken: „Derbysieg mit zehn Toren – wer hätte das erwartet – ich bin unheimlich stolz auf meine Mannschaft. Die Abwehr war eine Bank und auch die Intensität im Angriff hat gepasst. Wenn wir das weiter mit einer geschlossenen Teamleistung, bei der es keine Stars gibt, auf die Platte bekommen und noch verbessern, werden wir für künftige Gegner unberechenbar.“

Auch Neuzugang Lena Peribonio freut sich: „Ich bin sprachlos . . . Ich glaube, mit so einem Start hat keiner gerechnet. Wir haben eine mega Abwehr gespielt und hatten die Halle hinter uns. Das war der Schlüssel zum Erfolg.“

Premiere auf der Bank

Ebenfalls Premiere hatte das Vater-Sohn-Trainerduo Gerd und Kai Zimmermann auf der Ketscher Bank, die ihre Mädels mit vier Akteurinnen aus dem Bundesliga-Kader verstärkt hatten, aber einzig Cara Reuthal setzte vom gesamten Team wirklich Akzente und brachte Bewegung in den Angriff, dennoch landeten zu viele Bälle über oder neben dem Tor.

Ansonsten verhinderte Gastgeber-Keeperin Clara Bohneberg vor allem zu Beginn der zweiten Hälft eine Aufholjagd der Bären, als die ersten zehn Minuten mit 7:2 an die HSG gingen. Auch die offensive 3:2:1-Abwehr konnte der Schnelligkeit des Angriffs der Gastgeber nicht gerecht werden und es ergaben sich durch Abstimmungsprobleme immer wieder dankbar genutzte Lücken für die HSG-Angreiferinnen.

Enttäuscht über eigene Leistung

Nach dem Spiel zeigte sich Pia Büssecker enttäuscht: „Die Bedingungen für ein unbeschwertes Derby mit vielen jubelnden Fans sind halt leider nicht gegeben. Die Saison 2020 startet genauso schlecht, wie sie im März zu Ende ging. Das ist traurig und schade, aber keine Entschuldigung für die Leistung, die wir hier abgeliefert haben.“

Trainer Kai Zimmermann sagt, dass es bei seiner Teamleistung nichts schönzureden gibt: „Anders als in der Vorbereitung und den Trainingsspielen hat unsere Abwehr nicht gestimmt, es wurde nicht so ausgeholfen wie nötig. Die HSG hat es gerade in den 1:1- Duellen immer wieder geschafft, die für den Torerfolg nötigen Lücken in unsere Defensive zu reißen. Im Abschluss waren wir zu unkonzentriert, zu viele Bälle landeten neben und über dem Tor oder bei der gegnerischen Torfrau. Wir haben aufgezeigt bekommen, woran wir arbeiten müssen.“

HSG: Schmurr, Bohneberg; Schmitt (1), Gottselig (1), Nussbaumer (1), Peribonio (4), Laier (2), Scholl (4), Pahl (1), Heck, Michl, Schulz (1), Lederer (6/3), Miltner (1), Rimpf (3/3), Baumann (3).

TSG II: Rüttinger, Essmann; Kolb, Goudarzi (1), Weber, Haupt (1), Widmaier (1), Büssecker, Marmodee, Reuthal 5(3), Möllmann, Müller, Neumann (2), Filmar (3), Bühl, Völker (2). led

