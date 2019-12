HSV baut Siegesserie aus

Mit einem Auswärtserfolg verabschieden sich die Verbandsliga-Handballer des HSV in die Weihnachtspause. Durch den fünften Sieg in Folge springt das Hockenheimer Team auf Platz drei, zudem gelang es erstmals nach zwei Jahren wieder einem Gast beide Punkte vom TV Ispringen zu entführen.

Allerdings sah es in der ersten Hälfte zunächst nicht danach aus, denn nach ausgeglichenem Beginn übernahmen zunächst die Hausherren das Kommando (5:2/13.). Dem Gast gelang zwar nochmals der Ausgleich zum 7:7, aber im Angriff wurden zu viele Chancen vergeben und in der Deckung zu nachlässig agiert, so kam Ispringen ein ums andere Mal mit Distanzwürfen zum Erfolg. Begünstigt durch eine Zeitstrafe für den HSV gelangen dem TVI vor der Pause vier Treffer in Folge, erst mit der Halbzeitsirene stoppte ein verwandelter Strafwurf von Willi Fink diesen Lauf.

In der Kabine fand Coach Admir Kalabic wohl einige wachrüttelnde Worte. Der inzwischen umgestellte Defensivverband stand wieder kompakt, wie in den letzten Spielen und die Hereinnahme von Robbie Sowden im Tor brachte zusätzliche Ruhe. Durch einfache Treffer im direkten Gegenstoß und aus der zweiten Welle drehten die Rennstädter die Partie. Sandro Zieglers 15:18(40.) bedeutete die erste Drei-Tore-Führung. Aber die Hausherren wollten die Partie nicht so einfach aus der Hand geben, kämpften sich noch einmal heran (22:23/53.). Aber während Ispringen nur noch zweimal erfolgreich war, erzielte der HSV noch vier weitere Tore durch Schinke, Gubernatis, Fink und Ziegler.

Trainer erleichtert

Admir Kalabic war nach dem Schlusspfiff sichtlich erleichtert: „Spielerisch haben wir heute nicht das gezeigt, was wir eigentlich können. Allerdings war in der ganzen Woche nur ein eingeschränkter Trainingsbetrieb möglich, zudem ist Tim Anschütz kurzfristig krankheitsbedingt ausgefallen. Aber die Mannschaft hat Moral bewiesen, sich durch den Rückstand nicht verunsichern lassen und in der zweiten Halbzeit endlich ihr Kämpferherz ausgepackt.“

HSV: Sowden, Wagner; Hoffmann (1), Kalabic, Ziegler (3), Kraut (1), Gubernatis (4), Powik, Hideg, Fink (9/2), Halilovic, Leibnitz (3), Schinke (6). sk

