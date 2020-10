HSV belohnt sich mit Premierensieg

Frenetischer Jubel und glückliche Gesichter nach dem Abpfiff: Handball-Badenligist HSV Hockenheim holt nach einer packenden Schlussphase mit 26:24 (12:12) in Friedrichsfeld den ersten Sieg der Saison.

In der harzfreien Lilli-Gräber-Halle fanden die Gäste gut ins Spiel und lagen nach fünf Minuten mit 3:1 in Führung. Doch der TV war jetzt über die „schnelle Mitte“ erfolgreich und stellte den Ausgleich wieder her. In der Folge konnte sich keine Mannschaft einen Vorteil erspielen, jede Führung wurde postwendend egalisiert. Erst als HSV-Trainer Admir Kalabic seinen Leistungsträgern eine kleine Verschnaufpause gönnte, gelang es den Hausherren, auf drei Treffer davonzuziehen (12:9/27.).

Kompakte Abwehrreihen

Aber die Rennstädter wollten sich nicht abschütteln lassen, Rouven Hoffmann und ein Doppelpack von Jonas Powik stellten mit dem Pausenpfiff den Gleichstand her. Auch nach der Pause gab es wieder ein ausgeglichenes Spiel, beide Abwehrreihen standen kompakt und machten es den Angreifern schwer, zum Torerfolg zu kommen.

Mitte des zweiten Durchgangs war es erneut Friedrichsfeld, das eine Zwei-Tore-Führung vorlegten. Doch anders als in den Partien davor blieb der HSV dran, drei Treffer in Folge von Philippe Schinke und Willi Fink brachten die Gäste wieder in Front (20:21/50.). Fünf Minuten vor Spielende waren es erneut die Hausherren, die zwei Treffer vorlegen konnten (24:22), es sollten aber die letzten Tore der sehr fairen Partie für den TV bleiben.

Durch eine konzentrierte Deckungsarbeit ließ der HSV keine Gegentreffer mehr zu und erkämpfte sich die Führung zurück (24:25/60.). Friedrichsfeld war in Ballbesitz und wollte mit Einsatz des siebten Feldspielers noch einen Punkt retten, aber Denis Kalabic fing einen Pass ab und traf zum 24:26- Endstand ins verwaiste Tor.

Wichtig für die Moral

Entsprechend zufrieden war Gäste-Coach Admir Kalabic: „Bis auf die ersten zehn Minuten standen wir gut in der Abwehr und haben vorne geduldig unsere Angriffe zu Ende gespielt. Vor allem über die Außenpositionen waren wir erfolgreich und konnten unsere Fehlwurfquote deutlich reduzieren. Der Sieg war auch wichtig für die Moral, darauf können wir aufbauen. Aber man muss sehen ob und wie die Saison weitergeht.“

HSV: Sowden, Wagner; Hoffmann (7/2), Kalabic (5), Ziegler (1), Anschütz (2), Erles (1), Kraut, Powik (2), Hideg, Fink (2), Halilovic, Schinke (6). sk

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.10.2020