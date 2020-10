HSV bleibt weiter punktlos

Auch nach dem zweiten Heimspiel in Folge stehen die Badenliga-Handballer des HSV Hockenheim mit leeren Händen da. Die SG Stutensee/Weingarten, die erstmals ins Spielgeschehen der neun Saison eingriff, nahm mit dem 28:20 (16:7)-Sieg beide Punkte aus der Rennstadt mit.

Lediglich beim 1:0 durch Philippe Schinke lag der HSV in Führung, die Gäste antworteten mit fünf Treffern in Folge und zwangen Coach Admir Kalabic schon früh zur grünen Karte zu greifen (1:5/8.). Aber auch nach der Ansprache taten sich die Hausherren im Angriff schwer und wenn doch einmal eine Torchance erarbeitet wurde, blieb diese zu oft ungenutzt. Zudem verletzte sich Rouven Hoffmann am Fuß und konnte nicht mehr ins Spielgeschehen eingreifen.

Die SG machte es besser, fand immer wieder Lücken in der HSV-Abwehr und baute den Vorsprung bis zur Pause auf 7:16 aus. Vier Minuten nach Wiederanpfiff kam dann die beste Phase der Rennstädter. Die Spielgemeinschaft aus Stutensee und Weingarten hatte gerade zur Zehn-Tore-Führung getroffen, als der HSV einen 6:1-Lauf folgen ließ. Beim Stand von 20:25 keimte noch mal etwas Hoffnung auf, die Partie doch noch zu drehen, aber zwei unvorbereitete Würfe resultierten in Gegenstößen, die von den Gästen eiskalt genutzt wurden und die Aufholjagd beendeten.

Durchschlagskraft fehlt

Die Moral schien jetzt gebrochen, denn in der restlichen Spielzeit gelang es dem HSV nicht mehr, den Abstand wesentlich zu verkürzen. Am Ende ging die SG als verdienter Sieger vom Platz. „Uns fehlt einfach die Durchschlagskraft aus dem Rückraum, da tun wir uns gegen solche kompakten Abwehrreihen schwer“, sagte Abteilungsleiter Stefan Kögel. „Wir müssen jetzt dringend anfangen zu punkten, um unser Saisonziel Klassenerhalt zu schaffen.“

HSV: Sowden, Wagner; Hoffmann (1), Kalabic (2), Ziegler, Anschütz, Erles (7/2), Kraut (1), Powik (2), Hideg, Fink (3/1), Halilovic (1), Schinke (3). sk

