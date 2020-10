HSV erneut glücklos

Auch nach dem fünften Spiel der Handball-Badenligasaison stehen die Schützlinge von Trainer Admir Kalabic mit leeren Händen da – sie verloren gegen die TSG Wiesloch mit 24:26 (11:13). Dabei war der HSV gut ins Spiel gekommen und hatte sich nach ausgeglichenem Beginn bis Mitte der ersten Hälfte eine Drei-Tore-Führung erarbeitet (6:3/16.).

Doch die TSG kam jetzt besser ins Spiel und kämpfte sich Tor um Tor heran, ging dann sogar in Führung (10:11/28.) und legte unmittelbar vor dem Seitenwechsel noch einen Treffer nach. Mit dem Halbzeitstand von 11:13 ging es in die Kabinen. Ein verwandelter Strafwurf von Rouven Hoffmann brachte die Hausherren wieder heran, der Ausgleich blieb dem HSV aber verwehrt. Die TSG fand immer wieder die Lücken in der Abwehr und setzte ihren Kreisläufer in Szene, hier machte sich die krankheitsbedingte Abwesenheit von Tim Anschütz bemerkbar.

Ein weiteres Manko, das sich schon fast durch die gesamte Saison zieht, sind die Abpraller, die regelmäßig beim Gegner landen. In der HSV-Offensive setzte lediglich Philippe Schinke aus dem Rückraum Akzente, ansonsten kam oftmals der letzte Pass an den Kreis oder die Außenpositionen nicht an. Nach 45 Minuten war aber noch nichts verloren, führten die Gäste 17:19, doch wie auch schon vergangene Woche schien dem HSV jetzt etwas die Luft auszugehen, auch weil die Wechselalternativen von der Bank fehlten.

Wiesloch agierte weiter konzentriert und beim Stand von 19:24 war sechs Minuten vor Schluss eine kleine Vorentscheidung gefallen. Bis zum Schlusspfiff konnten die Rennstädter nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Sichtlich enttäuscht war Abteilungsleiter Stefan Kögel: „In so einer engen Begegnung gewinnt die Mannschaft, die weniger Fehler macht. Und das war heute die TSG Wiesloch. Jetzt gilt es, in der anstehenden Trainingswoche genau daran zu arbeiten. “

HSV: Sowden, Wagner; Hoffmann (5/3), Kalabic (3), Ziegler (1), H. Gubernatis, Erles (7/4), Kraut, Powik, Hideg, Fink (2), Halilovic (1), Schinke (5). sk

