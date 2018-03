HSV-Mädchen schaffen Aufstieg

Anzeige

Die Turnerinnen des HSV Hockenheim steigen in die Regionliga auf. Beim Relegationswettkampf in Nußloch mit den acht besten Mannschaften aus den Turngauen Mannheim und Heidelberg reichte der dritte Platz hinter der SG Nußloch und dem TV Waldhof für diesen Erfolg, über den sich Helena Alting, Vanessa Buhmann, Aylin Herrmann, Anera Strauß und Aleyna Yavuzer riesig freuten.

Beim Sprung hatte sich zum Auftakt die Nervosität der Mädchen gezeigt: Zwei Stürze waren die Folge, die aber weitestgehend ohne Folgen blieben. Am Stufenbarren, waren zwar keine Stürze zu verzeichnen, aber die HSV-Turnerinnen lagen zu diesem Zeitpunkt auf dem sechsten Platz zurück. Durch die Trainerinnen motiviert, versuchten die Mädchen am Balken noch einmal Gas zu geben und es zahlte sich aus: Der HSV schloss dieses Gerät als zweitbeste Mannschaft ab. Am Boden zeigte sich wieder die gewohnte Stärke der Mädchen: Flic-Flacs, Saltos vorwärts und rückwärts – mit der richtigen Musik kombiniert – waren für die Zuschauer ein Hingucker.

Helena Alting Zweite

Helena Alting belegte in der Einzelwertung mit 49,65 Punkten unter 56 Turnerinnen sogar den beachtlichen zweiten Platz. Die Trainerinnen Bianca Tolone, Makbule Sarar und Nadja Vendur waren sehr stolz auf die gezeigten Leistungen ihrer Turnerinnen und freuen sich, dass sie sich gemeinsam in diesem Jahr in der Leistungsklasse LK 3 beweisen können. nst