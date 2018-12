HSV nun Vorletzter

Allmählich wird die Luft dünn für den HSV Hockenheim in der Handball-Badenliga. Nach der 22:26- (11:13)-Niederlage bei der SG Pforzheim/Eutingen II bleibt die Punkteausbeute verheerend, da die Rennstädter nicht die Trendwende schafften und nun Vorletzter sind.

Dabei sah es zu Beginn nach einem möglichen Umschwung aus. In der Anfangsphase gingen die Gäste auch dank eines Vier-Tore-Laufs und guter Deckung deutlich in Front (1:6). Auch zwei Siebenmetertore zum 3:6 änderten nichts an den Kräfteverhältnissen, da Hockenheim kurzerhand auf 3:9 erhöhte. Nach dem 4:10 (20.) geriet der HSV jedoch wieder in altes Fahrwasser. Die von Trainer Admir Kalabic im Vorfeld befürchtete „Auszeit“ nahmen sich seine Jungs diesmal schon vor der Pause. Innerhalb weniger Minuten egalisierte die SG-Reserve auch dank zweier Überzahlsituationen zum 10:10 (25.) und ging nach dem Timeout von Kalabic sogar dank eines Siebenmetertreffers von Rechtsaußen in Front.

Nach dem Seitenwechsel bauten die Gastgeber ihre Führung bis zur nächsten Auszeit Kalabics auf 17:12 aus. Die Worte des HSV-Trainers zeigten daraufhin etwas Wirkung (15:17). Trotz der zumindest fragwürdigen Roten Karte gegen Pforzheim/Eutingens besten Werfer Tim Kusch nach einer vermeintlichen Tätlichkeit (43.) kam der HSV anschließend nicht näher heran (17:21).

Torhüter Adam Studentkowski schien mit seinem Wurf ins verwaiste HSV-Tor zum 24:18 den Sack zugeschnürt zu haben, doch eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Vincent Wohlfahrt und drei Hockenheimer Tore in kurzer Zeit nährten nochmals die Hoffnung auf Auswärtspunkte. Aber das Ruder in der Endphase zu ihren Gunsten herumzureißen, vermochten die Rennstädter nicht, nur Tim Anschütz netzte zwei Minuten vor der Schlusssirene ein weiteres Mal ein (22:25), bevor die Hausherren den wohlverdienten Schlusspunkt setzten.

Ideenloser Angriff

„Wir hatten bis zum 10:4 einen super Beginn. Danach riss der Faden ein wenig und beim 10:10 ging das Spiel praktisch von Null los. Bis Mitte der zweiten Hälfte lagen wir nur mit zwei Toren zurück und es war alles drin“, resümierte HSV-Abteilungsleiter Stefan Kögel nach der Partie. „Insgesamt war die Abwehr über das gesamte Spiel gut. Im Angriff gingen uns mit der Zeit etwas die Ideen aus, es gab zu viele technische Fehler und Ungenauigkeiten im Passspiel. Das zieht sich leider schon durch die gesamte Saison.“

HSV: Sowden, Peter; Hoffmann (5), Rech (4), Ziegler, Anschütz (2), Müller (6), Gubernatis, Diehm, Erles (4/3), Kalabic (1). bkl

