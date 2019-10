HSV sorgt für eine große Überraschung

Nach der misslungenen Heimpremiere in der letzten Woche hatte das Handball-Verbandsligateam des HSV Hockenheim einiges wiedergutzumachen. Die erste Gelegenheit dafür bot sich ausgerechnet beim bislang noch ungeschlagenen Tabellenführer TGS Pforzheim II.

Eine Aussprache unter der Woche schien gewirkt zu haben, denn von Beginn an trat die junge Mannschaft von Trainer Admir Kalabic (kleines Bild) selbstbewusst und als Einheit auf, was sich am Ende dann auch mit dem 28:27 (13:16)-Sieg auszahlen sollte.

Der HSV kam gut ins Spiel und führte schnell mit 0:2, ehe die TGS wieder ausglich. Zu diesem Zeitpunkt musste er allerdings schon auf Sandro Ziegler verzichten, der nach einem Zusammenprall mit geschwollenem Auge passen musste.

Danach übernahmen die Gäste wieder die Führung und bauten diese zwischenzeitlich gar bis auf fünf Tore Differenz aus (9:14/25.). Bis zur Pause verkürzten die Pforzheimer den Vorsprung aber wieder etwas.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Goldstädter den besseren Start und kamen Tor um Tor näher heran, die Folge war der Ausgleich bei 18:18 durch den besten Werfer der TGS, Finn Malolepszy (36.). Doch Hockenheim lies sich nicht aus der Ruhe bringen. Es entwickelte sich eine hochklassige, spannende zweite Halbzeit, in der die Kurpfälzer immer wieder ein Tor vorlegten. Zwar gelang den Hausherren dann mit 25:24 ihre erste Führung (53.), es sollte jedoch die einzige des gesamten Spiels bleiben.

Drei HSV-Tore in Folge von Tim Anschütz, dem überragenden Spielgestalter Willi Fink und Alexander Leibnitz sowie ein gehaltener Strafwurf von Robbie Sowden brachten die Gäste auf die Siegerstraße. Der TGS gelang zwar noch der Anschlusstreffer zum Endstand, aber ihre letzte Einwurfchance zum Ausgleich fand nicht den Weg ins Tor des erneut starken zweiten Schlussmanns Herbert Wagner.

Sichtlich erleichtert und glücklich waren dann nach dem Abpfiff die Spieler und Verantwortlichen der Rennstädter sowie ihren Anhänger auf der Tribüne. „Mein Team hat heute gezeigt, was möglich ist, wenn man als Einheit auftritt. Jeder hat alles gegeben und für seine Mitspieler gekämpft. Besonders auch die ganz jungen Osman Sidaoui und Janis Kraut haben ihre Sache gut gemacht, und Willi Fink hat gezeigt, wie wichtig er für uns sein kann.“, resümierte ein nun endlich zufriedener Trainer Admir Kalabic.

HSV: Sowden, Wagner; Hoffmann (1), Kalabic (3/1), Ziegler, Anschütz (3), Sidaoui (1), Kraut (2), Powik, Hideg, Fink (10), Halilovic, Leibnitz (8/1), Schinke. sk/Archivbild: Lenhardt

