Aufgrund der souveränen Vorstellung gegen die SG Stutensee/Weingarten traten die Badenliga-Handballer des HSV Hockenheim beim Tabellenzweiten in Wiesloch frohen Mutes an. Auch mit einem arg gebeutelten Kader wollten es die Rennstädter dem Favoriten so schwer wie möglich machen. Doch dieses Vorhaben ging gründlich daneben, der HSV unterlag den Weinstädtern mit 22:33 (9:14) sehr deutlich.

Die Hausherren begannen recht flott und legten dementsprechend gleich zwei Tore vor (2:0/ 3.). Schon jetzt tat sich der HSV gerade im Angriff sehr schwer, arbeitete sich aber zunächst wieder heran (4:3/9.). Doch anstatt nachzulegen waren die Rennstädter jetzt völlig von der Rolle und produzierten massenhaft technische Fehler. Die Körner-Sieben nutzte das selbstredend aus und zog binnen fünf Minuten auf 10:4 davon (14.). Und damit waren die Gäste noch gut bedient, denn wenn deren Keeper Robbie Sowden nicht noch unter anderem vier Konter und zwei Strafwürfe entschärft hätte, hätte es deutlich schlechter ausgesehen..

Wiederanpfiff verschlafen

Den Wiederanpfiff verschliefen die Rennstädter dann völlig und die Weinstädter überrannten ihre Gäste phasenweise. Folglich war nach dem 20:12 durch den Wieslocher Stephan Ganshorn eigentlich schon die Vorentscheidung gefallen (38.). Der HSV wehrte sich zwar weiter, hatte aber nur noch wenig zu entgegnen. Zwischenzeitlich hatte Marius Meyer aufgrund seiner dritten Zeitstrafe den Roten Karton gesehen und die Hausherren bauten nachfolgend ihren Vorsprung sogar auf 16 Tore aus (32:16/56.).