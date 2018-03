HSV-Trainer kickte bei SGO

In diesem Oftersheimer Team kickte Christian Titz (vorne links) in der Saison 93/94: hinten v. l. Betreuer Walter Sturm, unbekannt, unbekannt, Jens van der Veen, Thomas Steubing, Bogdan Wilk, Stefan Huber, unbekannt, Michael Thumfart, Trainer Waldemar Steubing, Betreuer Uli Weber; Mitte v. l. Melvin Faust, Michael Nees, Andreas Bayer, José Llama, Angelo Gavriil, Giuseppe Lo Porto und vorne v. l. Christian Titz, Thomas Börsig, Torwart Meyer, Rainer Elias, Miguel Llama. © Archiv

Christian Titz ist als neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten Hamburger SV derzeit in aller Munde. Dabei wird allerorten auch in seiner Vergangenheit gekramt und es werden die Stationen des gebürtigen Mannheimers beleuchtet. Doch weder auf Wikipedia, noch auf transfermarkt.de wird erwähnt, dass Titz für eine Spielzeit (1993/94) für die SG Oftersheim in der Verbandsliga aktiv war.

Das

...

Sie sehen 30% der insgesamt 1335 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.03.2018