Für die HSG geht es mit viel Selbstbewusstsein nach Blankenloch zur SG Stutensee/Weingarten. Es gilt nun, sich weiter in der Tabelle nach vorn zu arbeiten und vor allem sich für die Niederlage vom Hinspiel zu revanchieren.

Konzentriert im Training

Die Woche über wurde konzentriert in den Trainingseinheiten weiter an Fitness und spielerischen Elementen gearbeitet. Auch im Defensivbereich will St. Leon/Reilingen an Stabilität gewinnen und mit dem nötigen Engagement weitere Punkte sammeln.

Hockenheims Gegner TV Knielingen hat sich in letzter Zeit sehr gut präsentiert (sieben Punkte aus vier Spielen). Kein Wunder dass HSV-Coach Admir Kalabic mit Rückblick auf die Derby-Pleite fordert: „So darf es nicht weitergehen. Unsere Leistungen sind schlichtweg zu wechselhaft. Unsere Marschrichtung ist eigentlich relativ simpel. Wir wollen uns über eine stabile Defensive Sicherheit holen, dann würden wir uns auch im Angriff leichter tun. Doch das gelingt uns nicht jede Woche. Und dabei investieren wir doch einiges im Training dafür.“ Personell sind die Vorzeichen für das Wochenende recht gut, sollten doch bis auf den noch immer unter Knieproblemen leidenden Torhüter Pascal Lang und den beiden Langzeitausfällen Max Rausch und Elyasa Balci alle Mann an Bord sein. ra/krau/mj

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 10.03.2018