HSV will sich „so gut wie möglich“ verkaufen

Während sich die Badenliga-Handballer von Oftersheim/Schwetzingen II und Plankstadt ebenso wie Landesligist Brühl auf Heimspiele vorbereiten, geht es für die problembelasteten Hockenheimer und St. Leon/Reilingen auf schwierige Auswärtsmissionen.

So tritt der HSV beim TSV Birkenau an (Samstag, 20 Uhr). Ein Blick auf die Tabelle macht schnell deutlich, wer Favorit ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet beim zweitplatzierten Aufstiegsaspiranten aus Birkennau die Auswärtsmisere des Vorletzten Hockenheim endet, sei zwar gering, schätzt Abteilungsleiter Stefan Kögel, trotzdem wolle Hockenheim sich „so gut wie möglich verkaufen“. Verletzungsbedingt fehlen werden neben den Philippe Schinke und Max Rausch auch Torwart Lukas Peter, der sich eine Kapselverletzung in der Hand zugezogen hat.

Es gibt jedoch auch positive Neuigkeiten: Für die restliche Rückrunde wurde Simon Gans reaktiviert, der seine aktive Karriere eigentlich schon beendet hatte. Er steht allerdings in Birkenau noch nicht zur Verfügung.

HG-Co-Trainer Christoph Lahme will gegen die TSG Wiesloch den anfänglichen guten Auftritt vom Hinspiel wiederholt wissen. „Aber wir dürfen uns auf keinen Fall dann wieder vom hektischen Tempo der Wieslocher anstecken lassen.“ Mit fünf Toren Differenz hatte die HG damals geführt, um nach der Pause komplett aus dem Tritt zu geraten. „Außerdem will ja keiner zweimal in einer Runde gegen den gleichen Gegner verlieren, da haben wir etwas gutzumachen.“ Zusätzlich trennt die beiden Kontrahenten derzeit nur ein Zähler – Vorteil Oftersheim/Schwetzingen.

Plankstadt guter Dinge

Die TSG Eintracht trifft auf den TV Friedrichsfeld, der noch nach unten blickt. Aus der Nachholpartie bei Neuenbürg zog Plankstadt viel Positives, was trotz der Niederlage für weiteres Selbstvertrauen sorgt. Das Hinspiel in Friedrichsfeld war übrigens ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Herzschlagfinale. Damals erzielte Julian Maier per Siebenmeter nach Ablauf der Spielzeit den Siegtreffer. Coach Niels Eichhorn meint: „Wir gehen das Spiel mit breiter Brust an und sind guter Dinge, die Punkte zu behalten. Wir treffen auf einen guten Gegner, der uns alles abverlangen wird. Dementsprechend liegt es an uns, sowohl kämpferisch als auch spielerisch eine Top-Leistung abzurufen – dann sind wir ganz schwer zu schlagen.“ Eventuell wird diese Begegnung bereits um 11 Uhr angepfiffen.

Auftakt zu drei schweren Spielen

Die Partie in Bruchsal (Sonntag, 16.30 Uhr) ist der Auftakt zu drei schweren Spielen für die HSG. Nacheinander trifft St. Leon/Reilingen auf Heidelsheim/Helmsheim, Neuenbürg und Plankstadt, Mannschaften, die allesamt um die Meisterschaft mitspielen. Den Bruchsalern war das HSG-Team im Hinspiel über lange Zeit ebenbürtig, musste aber eine knappe, recht unglückliche Niederlage hinnehmen. In der letzten Saison fuhr die HSG bei der SG H/H einen überraschenden, aber deutlichen Sieg ein. Vielleicht gelingt dieses Kunststück diesmal wieder, kann doch St. Leon/Reilingen wieder mit vollem Kader antreten.

Mit Brühl und der TG Laudenbach treffen zwei ehemalige Kreisligisten aufeinander, von denen sich die Bergsträßer bislang besser verkauft haben, weist ihr Konto doch vier Punkte mehr auf. mj/zg

