FV 08 Hockenheim II – Vikt. Neckarhausen II 4:3 (3:0)

Gespielt wurde auf dem Kunstrasenplatz in Brühl. Nach 40 Sekunden erzielte Torben Wudy die Führung für Hockenheim II nach zu kurzer Abwehr der Gäste. Julian Kehrer erhöhte nach schönem Zuspiel von Denis Husic in der 24. Minute auf 2:0. Den sehenswerten Treffer zum 3:0-Pausenstand erzielte Patrick Schroth mit einem Seitfallzieher unter die Latte, als er in der 34. Minute eine Flanke von Husic abnahm. Die Gäste aus Neckarhausen fanden bis dahin nicht statt.

Nach der Halbzeit wiederholte Denis Husic seinen Streich aus der Vorrunde. Er traf erneut direkt vom Anstoßpunkt und überraschte somit Keeper Alex Alter im Tor zum 4:0. Das Spiel verflachte aufgrund der hohen Führung, doch am Ende wurde es doch noch einmal hektisch. In der 76. Minute verkürzte Claudio Crescentini auf 1:4. In der 80. Minute landete eine verunglückte Flanke von Bernd Schäfer neben dem Pfosten im Gehäuse und nach einem Eckball gelang Benjamin Borho sogar noch der 3:4-Endstand per Kopf (90.). wy

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 31.03.2018