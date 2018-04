Anzeige

Seit Anfang 2017 hatte die Ketscherin eine sogenannte mentale Rückwärtsblockade gehemmt, die sich häufig bei Leistungsturnerinnen ab dem zehnten Lebensjahr bemerkbar macht und in der Regel das Karriereende bedeutet. Zumindest unter den Anforderungen des Leistungssports. Häufig ausgelöst durch einen Sturz oder einer anderen Negativerfahrung, sehen sich die Athletinnen von heute auf morgen nicht mehr in der Lage, Rückwärtsübungsteile zu turnen, obwohl sie diese zuvor perfekt ausführten. Bea Fichtner hat jedoch den unbedingten Willen, auf hohem Niveau weiterturnen zu dürfen. Und die Chancen hierfür stehen aktuell gut. Bei der TSG Ketsch freut man sich sehr über diese positive Entwicklung. „Ich bin überglücklich über den BW-Meistertitel und endlich mal wieder bei einem bundesoffenen Wettkampf auf dem Treppchen stehen zu können. Das habe ich mir über ein Jahr so sehr gewünscht.“, sagt Bea Fichtner und ergänzt: „Als ich beim Oberligawettkampf mit der Mannschaft vor fünf Wochen das beste Vierkampf-Ergebnis aller Turnerinnen hatte, war ich überzeugt, dass ich diese doofe Blockade wieder loswerde. Ich mache wieder viele Übungen die ich mich noch vor ein paar Monaten nicht traute. Leider gibt es einiges, vor dem ich noch Bammel habe obwohl ich weiß, wie es geht und es kann. Aber ich bekomme das wieder hin.“

Hannah Dietz vom TV Brühl war in der AK 14 erfolgreich. Sie wurde mit Titeln im Vierkampf und am Balken belohnt, mit Silber am Barren und Boden. sd

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.04.2018