„Ich bin einfach ich“

An diesem Dienstag steigt sie in den Flieger nach Doha. Und am Sonntag, 6. Oktober, um 18.15 Uhr (MEZ) wird Malaika Mihambo versuchen, den Coup ihres Lebens zu landen. Am Schlusstag der Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha strebt die in diesem Jahr mit großem Abstand weltbeste Weitspringerin nach der Goldmedaille. Sie wäre nach Heike Drechsler erst die zweite Deutsche, die Weltmeisterin

...