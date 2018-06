Anzeige

Letzter Spieltag in der Fußball-Kreisliga: Die Chancen für den SC Olympia Neulußheim auf den Klassenerhalt sind derweil nur noch theoretischer Natur und nur noch mit einigen Konjunktiven gefüttert.

Der SON wäre gerettet bei einem eigenen Sieg gegen den FK Srbija Mannheim, der allerdings im Rennen um Platz zwei selbst noch alles in die Waagschale werfen wird, und einer gleichzeitigen Niederlage des 1. FC Turanspor Mannheim bei der TSG 62/09 Weinheim II. Werbung für diese Hoffnungen haben die Neulußheimer zuletzt beim 0:4 in Lützelsachsen nicht unbedingt gemacht, wenngleich SON-Trainer Michael Graf aus der Niederlage Positives zieht. „Wir waren gut im Spiel, bekommen dann ein vermeidbares Gegentor. Zwei Minuten später haben wir erneut einen Elfmeter verschossen“, hadert Graf.

Dennoch sieht er sein Team noch nicht abgeschrieben und übt sich in Optimismus, da er sich im Fernduell mit dem 1. FC Turanspor im Vorteil wähnt. „Hoffnung macht mir die Höhe der Niederlage von Turanspor (1:6 gegen den FV 03 Ladenburg, Anm. d. Red.), und dass sie in Weinheim in dieser Verfassung womöglich nichts holen“, so Graf. „Wir dagegen haben ein Heimspiel, was uns auf unserem Rasenplatz sicher mehr liegt.“