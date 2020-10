Lennart Krayer (18) aus Schwetzingen ist seiner Favoritenrolle bei den deutschen Meisterschaften der Cross-Country-Mountainbiker gerecht geworden und hat sich erneut den Titel bei den Junioren geholt.

Der frischgebackene Weltmeister, der für das Lexware-Mountainbike-Team aus dem Schwarzwald startet,distanzierte in Obergessertshausen (bei Günzburg) die Konkurrenz und verwies Ben Schweizer (Obermünstertal) und Fabian Eder (Töging) mit zwei Minuten Vorsprung deutlich auf die Plätze.

Von vorn attackiert

Schon in der ersten von insgesamt vier Runden (16,8 Kilometer) setzte sich der Weltmeister an die Spitze. Er attackierte vom Start weg, um so von vorne die Linien wählen zu können und nicht von technischen Defekten oder Stürzen aufgehalten zu werden. Dann zog der Konkurrenz davon und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus.

„Es lief optimal, die Strecke lag mir. Ich konnte von Anfang an Druck machen, meinen Rhythmus fahren und den Vorsprung ausbauen“, sagte der alte und neue deutsche Meister im Ziel und ergänzte: „„Ich bin sehr froh, dass ich heil durchgekommen bin“, sagte Lennart Krayer. „Dass ich den Titel erfolgreich verteidigen konnte, bedeutet mir sehr viel. Jetzt freue ich mich auf das nächste Jahr.“

Und vor allem freut er sich jetzt, darauf nach Hause nach Schwetzingen zu kommen. Dort wird der der Juniorenweltmeister übrigens von einem großen Plakat m Ortseingang begrüßt. zg/ali

Info: Weitere Bilder von der DM unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 26.10.2020