„Ich träume schon von einer Medaille“

Malaika Mihambo: Es war ja meine erste Teilnahme seit 2012, deshalb war es dieses Jahr an der Zeit. Es ist schön, nun auch den ersten Hallentitel bei den Frauen geholt zu haben.

Ihr letzter Satz ging 6,68 Meter weit, aber da haben Sie noch gehörig an Weite verschenkt . . .

Mihambo: Ja ich bin vor dem Brett abgesprungen, deshalb kann man noch mal 20 Zentimeter dazuzählen. Ich hoffe natürlich, noch eine Wild Card zu erhalten, das steht dann erst Dienstag, Mittwoch fest.

Wie sind denn Ihre Ergebnisse weltweit einzuordnen?

Mihambo: Ich bin derzeit Vierte der Hallen-Weltrangliste. Brittney Reese (USA) ist 6,88 Meter gesprungen, eine Schwedin 6,85 Meter, dann kommt die Serbin Ivana Spanovic.

Was ist Ihr Ziel, wenn es mit der Teilnahme in Birmingham klappt?

Mihambo: Ich träume natürlich schon von einer Medaille, ich habe gezeigt, dass ich in den Bereich springen kann. Bis Birmingham werde ich mit meinem Trainer Ralf Weber noch die Anlaufgestaltung üben. Dann habe ich gute Chancen.

Wie geht es Ihnen nach Ihrer schweren Verletzung 2017? Ist sie komplett auskuriert?

Mihambo: Man spürt es noch, in etwa so wie einen blauen Fleck. Aber ich habe keine Einschränkungen mehr. Es war ja mein Sprungfuß, aber der ist wieder gut. Ich hatte bei meinen Sprüngen einen festen Abdruck.

Das große Leichtathletik-Ereignis in diesem Jahr ist die EM in Berlin im August. Auch für Sie etwas Besonderes?

Mihambo: Ja, so eine Meisterschaft vor eigenem Publikum motiviert noch mal zusätzlich. In nächster Zeit ist dann keine Veranstaltung mehr in Deutschland, und deshalb ist es etwas Besonderes. Ich habe ja die Team-EM damals in Braunschweig miterlebt, und das war schon toll.

Wie ist die EM-Norm?

Mihambo: Sie liegt bei 6,65 Meter, aber die Weite würde nicht reichen. Ich möchte sie so früh wie möglich springen und auch deutlich übertrumpfen. Ich werde die Wettkämpfe gezielt auswählen, um die deutschen Konkurrentinnen möglichst oft zu schlagen. Besonders wichtig ist die deutsche Meisterschaft, denn ein deutscher Meister würde sofort nominiert, wenn er die Norm geschafft hat.

Was machen Sie nach Ihrem Studium beruflich?

Mihambo: Ich arbeite auf Honorarbasis bei einer sozialen Organisation, den „Starkmachern“ in Mannheim. Das macht sehr viel Spaß. Derzeit plane ich ein eigenes Projekt. Mein Chef unterstützt mich sehr, so dass ich mir die Zeit einteilen und trainieren kann.

