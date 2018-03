Ihr Herz schlägt für die Menschen

Anzeige

Das gilt schon seit langem für Margit Rothe. Die 53-Jährige kann zwar ihre schwäbische Herkunft nicht verleugnen, sie lebt aber seit 30 Jahren in Baden und ist ein Kind der badischen Landeskirche. Auf das Studium in Freiburg folgten berufliche Stationen in Pforzheim, Hockenheim, Eppelheim und Plankstadt. Sie hat ihren künftigen Arbeitsort quasi eingekreist, bevor sie – offiziell ab 1. April – in Schwetzingen loslegen wird.

Sie freut sie riesig, dass sie wieder Gemeindearbeit machen darf. Denn das war in den vergangenen beiden Jahren nicht der Fall. 2016 hatte sie die Stelle „Kirchenbezirksbeauftragten für Flucht und Migration“ angetreten und und begleitete Ehrenamtliche in der Arbeit mit Geflüchteten. Eine wichtige Aufgabe, sagt sie. Aber es war eben mehr eine übergeordnete Tätigkeit, sie vermisste den ständigen Kontakt mit den Menschen: „Das hat mir total gefehlt, mehr als ich dachte“, erzählt sie und hat für sich festgestellt: „Ich gehöre einfach in die Gemeinde.“

Deshalb musste sie auch nicht lange überlegen, als die Stelle in Schwetzingen kurzfristig ausgeschrieben wurde – obwohl ihre Aufgabe als Kirchenbezirksbeauftragte noch länger gegangen wäre. Aber auch Dekanin Annemarie Steinebrunner habe sie ermutigt, sich für Schwetzingen zu bewerben. Aus dem Kirchengemeinderat war zu hören, dass sie die Wunschbesetzung war. Und diese Sympathie beruht auf Gegenseitigkeit: „Ich bin aufgenommen worden, als würden sie mich schon lange kennen“, erzählt sie von einer Klausurtagung, an der sie schon vorab teilnehmen durfte.

Ohnehin scheint hier die Chemie ganz schnell gestimmt zu haben – nicht nur zwischen den beiden Neuen, sondern im gesamten Team des Pfarramts. „Die Sekretärinnen sind der Wahnsinn“, sagen die beiden, während um die Ecke Anke Scharf und Marion Braun-Bittner im Büro wirbeln. Rothe und Goseberg passen da gut hinein, sie sind absolute Teamplayer und liegen auch mit Pfarrer Steffen Groß auf einer Wellenlänge.

Deshalb werden sie Aufgaben auch im Team angehen, und den ständigen Dialog pflegen, um dann zu sehen, wer was macht. „Das muss sich alles noch finden. Wir können alles ausprobieren und sehen, was sich bewährt“, findet Margit Rothe und Mathis Goseberg ergänzt: „Wir werden sehen, wer was kann, wo Synergieeffekte sind.“

Viele Schwerpunkte

Ihre persönlichen Schwerpunkte sind klar: „Ich bin vom Scheitel bis zur Sohle Prediger“, sagt der junge Pfarrer, was man ihm sofort glaubt. „Mein Herz schlägt für das Evangelium und die Menschen“, ergänzt er. Seine ersten Gottesdienste wird er an Ostern halten Geburtstags- und Krankenbesuche hat er schon einige absolviert und versucht dabei, so viel wie möglich an Kontakten, Begebungen und neuen Dingen aufzusaugen. Denn in seinem Handeln spiele es keine Rolle, dass die Pfarrstelle zunächst auf zwei Jahre begrenzt ist: „Wenn ich etwas tue und anfange, dann mache ich das auch richtig. Ich arbeite so, als würde ich zehn Jahre hierblieben.“

Das hat Margit Rothe auf jeden Fall vor. Schwetzingen könnte sogar die letzte Stelle vor der Pensionierung werden. Ihre Schwerpunkte sieht sie in der Seniorenarbeit, Besuchsdienst und der Religionspädagogik in den Kindertagesstätten. Auch Konfirmanden- und Schulunterricht wird sie geben. Viele Aufgaben warten – was aber für Margit Rothe und Mathis Goseberg mit ihrer Energie kein Problem sein dürfte.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 31.03.2018