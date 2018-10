Ihr Ziel ist Olympia

Das Spiel gegen die US-Handballer war durch den Kontakt von HSG-Trainer Christopher Körner zustande gekommen, der Halb-Amerikaner ist: „Ich war ja schon beim US-Nationalteam dabei und habe auch immer Kontakt zum Team und auch zu US-Coach Robert Hedin gehabt. Als wir uns vor acht Wochen getroffen hatten, kam von seiner Seite die Anfrage, ob das US-Team im Raum Mannheim Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt bekomme.“ Daraufhin machte Körner Trainingszeiten im Harres in St. Leon aus und vereinbarte das Testspiel gegen die HSG St. leon/Reilingen.

Das US-Team wird seit diesem Jahr vom schwedischen Trainer Robert Hedin auf die bevorstehenden Aufgaben vorbereitet. Hedin ist in Deutschland kein Unbekannter, war er doch Mitglied der schwedischen Nationalmannschaft und später Trainer bei der MT Melsungen. Erste Kontakte zu den USA hatte er, als er beim olympischen Turnier in Atlanta mit dem schwedischen Team dabei war: „Zu meiner Trainertätigkeit in den USA bin ich durch Zufall gekommen. Über eine Anzeige hab ich mich beim US-Verband gemeldet und die Stelle erhalten. Die USA haben mich schon immer gereizt.“

50 bis 60 Mannschaften

Es gebe in den USA 50 bis 60 Mannschaften, die zwischen New York und Kanada beheimatet sind. Sie spielen keine normale Runde aus, sondern tragen die Spiele in Turnierform aus. Allerdings habe der Handball in den USA keinen besonders hohen Stellenwert. „Viele Leute können mit dem Begriff Handball nichts anfangen. Zu dominant sind andere Sportarten wie American Football, Basketball, Baseball und Eishockey. Doch ich habe eine ehrgeizige Truppe zusammen, bei der Spieler mit doppelter Staatsbürgerschaft aus Spanien, Frankreich, Schweden, Ägypten und Deutschland dabei sind“, erklärte Hedin.

Derzeit nimmt das US-Team erfolgreich an den Qualifikationsspielen zur panamerikanischen Meisterschaft teil – Ziel ist langfristig die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Während ihrer internationalen Trainingswochen bestreitet das Team drei Testspiele – neben Reilingen, noch in Bad Neustadt und in St. Gallen. krau

