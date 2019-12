Im Angriff verunsichert

Nichts wurde es aus dem Vorhaben, mit 4:0 Punkten in die verlängerte Weihnachtspause der Jugend-Bundesliga Handball zu gehen. Die HG Oftersheim/Schwetzingen verlor bei der HSG Konstanz mit 23:30 (11:12) und war somit nicht in der Lage, ihren Vorrundenerfolg am Bodensee zu wiederholen. Dabei war die personelle Ausstattung besser als in der Vorwoche. Aber es war manchen Akteuren anzumerken, dass

...