Im Endspurt eingeknickt

Im Topduell der Handball-Badenliga musste sich die TSG Eintracht Plankstadt dem HC Neuenbürg knapp mit 30:32 (17:16) geschlagen geben. Die Zuschauer in der Neuenbürger Stadthalle sahen ein wahnsinnig spannendes Spiel, in dem die beiden Kontrahenten nie mehr als drei Tore auseinanderlagen. Die Gäste hatten über weite Strecken sogar leichte Vorteile auf ihrer Seite, letztlich hatten aber die Hausherren das bessere Ende für sich.

Plankstadt startete gut in die Partie, war von Beginn an präsent und ging durch zwei Treffer vom agilen Dominic Stadler in Führung. Umso bitterer war es für die Wölfe, dass eben jener Stadler in der achten Spielminute mit einer Roten Karte frühzeitig auf die Tribüne geschickt wurde, nachdem er einen Konter des HCN regelwidrig gestoppt hatte. Den zusätzlich fälligen Strafwurf verwandelte Timo Bäuerlein, wenig später nutzte Kevin Langjahr die Überzahl und glich aus (4:4). Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, keine Mannschaft setzte sich ab. Die letzten zehn Minuten der ersten Hälfte legte Plankstadt wieder nach zwei Treffern von Nicolas Großhans sogar vor (13:16). Bis zur Pause arbeitete sich der HCN aber wieder heran.

Zeitstrafen ausgenutzt

Mit Beginn des zweiten Durchgangs sorgte Marius Angrick mit zwei Toren in Folge für die Führung der Gastgeber. Diese hatte aber nicht lange Bestand, die TSG Eintracht setzte sich mit einem 4:0-Lauf wieder in Front (20:23/40.). Plankstadt hielt diesen Abstand erst einmal. Dann aber drehte Artur Pietrucha für Neuenbürg auf, nutzte eine Zeitstrafe gegen Großhans und erzielte die nächsten vier Treffer für seine Farben. Damit brachte er seine Mannschaft wieder heran (26:27/52.). Wenig später fiel der Ausgleich für die Gastgeber, dann war es abermals Pietrucha, der zum 28:27 einnetzte (54.).

Neuenbürg ging somit mit einem ganz leichten Vorteil in die spannenden letzten fünf Minuten – und brachte diesen auch nach Hause. Plankstadt glich die Führungen des HCN jeweils wieder aus und hatte auch nach dem 31:30 durch Marco Langjahr noch die Chance, einen Punkt mitzunehmen, zumal nach einer Zeitstrafe gegen Neuenbürgs Paul Nonnenmacher auch noch in Überzahl. Es gelang allerdings nicht, den letzten eigenen Angriff erfolgreich abzuschließen.

Neuenbürg steht nun unangefochten an der Tabellenspitze, während Plankstadt den Sprung dahin verpasst hat.

TSG E: Treiber, Bodenseh; Maier (5), Pristl (3), Skasik, Tokur (2), Denne (7), Koffeman, Munz (5), Stadler (2), Großhans (4), Verclas, Kemptner (2). nt

Mittwoch, 19.12.2018