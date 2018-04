Anzeige

Im Dezember machten die Ketscher Kurpfalz-Bären wohl das beste Spiel der bisher so erfolgreich für sie verlaufenen Saison in der 2. Handball-Bundesliga Frauen. Mit 37:26 ließen sie der FSG Korb/Waiblingen mit einem furiosen Angriffsspiel nicht den Hauch einer Chance. Dieses Ergebnis steckt sicherlich noch in den Köpfen der beteiligten Spielerinnen. Doch für Trainerin Katrin Schneider ist vor dem Rückspiel am morgigen Samstag klar: „Unser Gegner wird alles dransetzen, uns nicht in die Partie kommen zu lassen. Denn noch befindet sich die individuell sehr stark besetzte Mannschaft im Abstiegskampf, was für mich angesichts des verfügbaren Leistungspotenzials eigentlich schwer vorstellbar war. Aber das Team hatte einige Nackenschläge zu verkraften, die uns erspart geblieben sind.“

Die unruhigen Zeiten begannen für das fusionierte Team mit Punktabzügen wegen des Einsatzes einer nicht spielberechtigten Spielerin. Sie setzten sich fort, als Spiele nach hohen Vorsprüngen noch aus der Hand gegeben wurden. Und sie fanden vor einer Woche ihren Höhepunkt, als das kompetente und erfahrene Trainergespann Krause/Zimmermann vollkommen unerwartet vor die Tür gesetzt wurde.

Nun muss der zuvor für die Drittligamannschaft verantwortliche Rainer Bay in die Bresche springen, um die für den Klassenerhalt notwendigen Punkte mit dem Team zu holen. In seinem ersten Spiel in Trier gelang dies auch über weite Phasen außerordentlich gut. Doch die 35 erzielten Auswärtstore reichten nicht, denn die ebenfalls gegen den Abstieg kämpfenden Miezen hatten zum Schluss das glücklichere Händchen und steigerten ihre Trefferquote auf 37 Tore. Da halfen auch die zehn Treffer der polnischen Torjägerin Monika Odrowska nichts.