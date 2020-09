Im internen Vereinsduell überrascht der Aufsteiger

Zum Auftakt der Tischtennis-Bezirksliga musste der TTC Reilingen ersatzgeschwächt zum TTC 1946 Weinheim III, der sich mit dem 14-jährigen Noah Paul Trede an Nummer eins verstärkt hat. Trede bezwang beim 9:1 Daniel Knauf und Mark Prim souverän. Wesentlich besser startete der TTC Ketsch II in die neue Saison. Beim 9:6-Auswärtssieg in Wallstadt gab es gleich drei Doppelsiege für Ketsch. Mit drei Siegen hintereinander zog Ketsch auf 7:2 davon. Die Gastgeber kamen zwar nochmal heran, aber Nadim Razvi und Alexander Kocher brachten den Sieg unter Dach und Fach.

Bezirksklasse

Der TTC Hockenheim startete mit zwei Teams in die Saison und traditionell müssen beide zu Beginn gegeneinander spielen. Aufsteiger Hockenheim III nahm der Zweitvertretung überraschend einen Punkt ab. Beide Mannschaften gingen mit Ersatz an den Start, Hockenheim II ohne Geier und Piske, Hockenheim III musste auf Bossuot und Ballmann verzichten. Im Doppel überzeugte der Aufsteiger.

Im oberen Paarkreuz hatte die „Dritte“ Vorteile. Nils Pokrandt hatte einen Supertag, er bezwang sowohl Bernd Potthast als auch Ulli Steinle. In der Mitte hatte die zweite Mannschaft Vorteile, Felix Eustachi und Jochen Hamleh entschieden alle Spiele für sich. Pokrandt/Schneider krönten ihre Topleistung mit einem klaren 3:0 über Potthast/Steinle zum verdienten 8:8.

Ebenfalls 8:8 trennten sich der TTC Ketsch III und der TTC Edingen-Neckarhausen. Mit 0:4 ging der Start komplett daneben, jedoch hatten Ebert/Martin und Blaschke/Hemmerich etwas Pech bei den knappen Niederlagen. Mit sechs Einzelsiegen hintereinander drehten die Gastgeber den Spielstand zum 6:4. Danach spielten nur noch Karsten Blaschke und Marc Vetter die knappe 8:7-Führung heraus, die von Michael Ebert und Marvin Martin im Schlussdoppel nicht genutzt werden konnte. mbu

