Im Keller entscheiden bessere Nerven

Adrian Fuladdjusch weiß, dass die Kurpfalz-Bären mit ihrem ersten Saisonsieg nur einen kleinen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga vollzogen haben. Nach dem 25:23-Sieg gegen Frisch Auf Göppingen (wir berichteten) muss das Team aus Ketsch am Sonntag beim Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 nachlegen (Anwurf: 16 Uhr). „Das wird wieder ein richtungsweisendes Duell“, sagt Adrian

