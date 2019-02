Im Kellerduell geht’s gegen den Abstieg

Spannung ist wieder angesagt, wenn die Handballerinnen der Region zwischen 3. Liga und Verbandsliga in die Harztöpfe greifen und um Siege kämpfen. Dabei geht es sowohl um Meisterschaftsambitionen und lokale Ehren als auch um den Verbleib in der jeweiligen Spielklasse.

Letzteres – Abstiegskampf pur – steht für die TSG Ketsch II in der Südstaffel der 3. Liga auf dem Programm. Die Partie gegen die HSG Würm-Mitte (Vorletzter mit acht Punkten) aus dem Raum München kann durchaus als vorentscheidendes Kellerduell angesehen werden. Denn der Ketscher Vorsprung von vier Zählern (dazwischen hängt noch Pforzheim mit zehn Punkten) ist nicht gerade üppig. Da darf man gespannt sein, mit welchem Team der Gastgeber auflaufen wird.

Ein Derbytag ist bei der HSG St. Leon/Reilingen ausgerufen. Erst erwartet die zweite Mannschaft, Co-Tabellenführer der Verbandsliga, Verfolger KuSG Leimen. Anschließend trifft das Oberliga-Team auf die HSG Mannheim, die sich auch noch nicht aller Sorgen in Sachen Klassenerhalt entledigt hat.

Zu früh für Aufstiegsgedanken

Mit solchen Gedanken muss sich bei Badenligist HG Oftersheim/Schwetzingen keiner herumschlagen. Hier darf eher Richtung Aufstieg geschielt werden. Frauen-Chefin Claudia Hettenbach und Team-Manager Jochen Gölitz bekräftigen, dass in dieser Hinsicht die HG jederzeit bereit ist, diesen Weg zu gehen. Doch Hettenbach weiß auch: „Uns stehen in unsere Situation mit den vielen Verletzten noch schwere Spiele bevor, nicht zuletzt gegen Brühl oder bei Verfolger Heddesheim.“ Doch soweit soll gar nicht vorausgeschaut werden, erst kommt die anstehende Aufgabe bei Pforzheim/Eutingen (Samstag, 18 Uhr in der altehrwürdigen Konrad-Adenauer-Halle).

Lokalrivale TV Brühl wird eine Stunde früher bei der TSG Wiesloch vorstellig, eine richtungsweisende Begegnung aus Sicht Brühls, das gerne weiter nach oben schielen würde. Aber obwohl die Bilanz für die Gäste spricht, ist Wiesloch immer ein ernstzunehmender Gegner. mj

