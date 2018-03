Im Kreispokal entfällt die Qualifikation

Anzeige

Der Rahmenterminplan für die kommende Saison in den Kreisklassen steht fest. Demnach ist Saisonbeginn bei Staffeln mit 17 oder 18 Mannschaften am 11./12. August. Außerdem folgt direkt nach dem 2. Spieltag eine Englische Woche am 21./22. August. Zudem wurde der 14. Spieltag auf Allerheiligen, 1. November, terminiert.

Bei Staffeln mit 15 oder 16 Mannschaften beginnt die Saison bereits am 18./ 19. August, dafür konnte hier auf eine Englische Woche ganz verzichtet werden. Allerheiligen wird als Nachholspieltermin freigehalten.

„Der 20. Spieltag fällt in den 17/ 18-Staffeln auf das Faschingswochenende, kann aber nach Absprache mit den Vereinen individuell verlegt werden“, schildert Staffelleiter Fritz Zeilfelder. 2019 steht der Gründonnerstag als Nachholtermin zur Verfügung, da dieser in den April fällt und bereits Sommerzeit ist. Der letzte Spieltag ist in allen Kreisspielklassen am Donnerstag, den 30. Mai 2019 (Christi Himmelfahrt). Der Kreispokal beginnt eine Woche später als in den vergangenen Jahren, die Qualifikation entfällt. Alle gemeldeten Mannschaften beginnen am 5. August. Wenn notwendig – und das ist eine Neuerung – finden nach dem 3. Spieltag Reduzierungsspiele statt.