Im Norden auf Titelkurs bleiben

Nach der sechsten Runde in der Schach-Bundesliga sind nur noch Seriensieger OSG Baden-Baden und die SV 1930 Hockenheim ohne Niederlage. Mit einem Spiel mehr bleiben die Kurstädter allerdings zunächst noch an der Tabellenspitze.

Diese günstige Ausgangsposition soll auch in den nächsten beiden Runden am Wochenende 2./3. Februar) aufrechterhalten werden, bei denen gegen Gastgeber Hamburger SK und SG Turm Kiel an die Bretter getreten wird. Laut SVH-Mannschaftsführer Blerim Kuci werden zwei Siege angestrebt, um die Chance zu wahren, im März ungeschlagen und punktgleich mit Baden-Baden die Meisterschaft auszuspielen. Da OSG in der siebten Runde ein Freilos hat, würden sich nach den Vorhersagen beide Vereine dann auf Augenhöhe begegnen.

Zuerst jedoch geht es darum, das Wochenende im Norden ohne Verlustpunkte zu absolvieren. Ungern erinnert sich das Management ans Vorjahr, als die Mannschaft unnötige Punktverluste gegen schwächere Gegner hinnehmen musste. Hinzu kommt die Tatsache, dass Hamburg in der vergangenen Saison den Baden-Badener zur Überraschung aller eine Niederlage zufügte. zg

Info: Die Spiele live im Internet: www.schachbundesliga.de/ Liveportal

