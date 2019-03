Im Norden keine Zweifel am Klassenerhalt aufkommen lassen

Die Bären-Ladies machen sich schon heute auf die weite Reise nach Harrislee, der nördlichsten Stadt der zweiten Frauenhandball-Bundesliga. Hier tritt das Team aus Ketsch am morgigen Samstag um 17 Uhr an.

Und es wartet dort kein leichter Gegner. Vor der Runde als Abstiegskandidat tituliert, hat sich das Team von Herluf Linde auf einen Platz unter den ersten Zehn heraufgearbeitet. Und am vergangenen Samstag spielten sich die Nordfrauen „wie in einen Rausch“ und deklassierten die Gäste aus Gedern/Nidda mit 37:21.

Zwei Drittel der Runde sind gespielt, und die Bären haben in 20 Spielen 16 Siege feiern dürfen. Der Februar war dabei nicht unbedingt ein Wonnemonat für sie. „Wenn mir Ende Januar jemand gesagt hätte, dass wir im Februar zwei Spiele gewinnen und zwei Spiele verlieren würden, hätte ich vermutet, dass wir unsere beiden Heimspiele erfolgreich gestalten, aber in Kirchhof und Waiblingen Federn lassen müssen. Es kam genau anders herum“, so der sportliche Leiter Dr. Robert Becker.

Die Bären wollen ihren Platz in der Spitzengruppe verteidigen und in Harrislee keine Zweifel am Klassenerhalt mehr aufkommen lassen. In Waiblingen entschied vor allem die von der Bank gekommene Verena Oßwald mit neun Toren die Begegnung, jetzt steht nach ihrer überwundenen Nasenverletzung auch Lara Eckhardt wieder zur Verfügung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 01.03.2019